Ravenna Occhio all’outsider Tuttocuoio

Allenamento annullato. Ieri mattina il Ravenna – come tutti i club di tutti gli sport che utilizzano impianti dei Comuni interessati dall’emergenza alluvione – ha dovuto sospendere l’attività, non potendo accedere al centro sportivo di Glorie. Oggi la truppa di mister Mauro Antonioli potrebbe tornare ad allenarsi di nuovo a Glorie, dove il campo è ‘inzuppato’, ma praticabile, oppure scegliere una alternativa, che potrebbe essere quella di Fosso Ghiaia. Il Ravenna affronterà comunque con professionalità la marcia di avvicinamento al match di domenica al Benelli (fischio d’inizio alle 15) contro il Tuttocuoio, valida per la terza giornata di andata del campionato di serie D. La sfida contro il club toscano, espressione del piccolo centro abitato di Ponte a Egola, frazione del comune pisano di San Miniato, non è a rischio. La situazione è comunque costantemente monitorata dagli addetti ai lavori. Il match è importante per molteplici aspetti. Dopo il ko al debutto casalingo contro il Prato, e dopo il pronto riscatto di domenica scorsa col rotondo 3-0 inflitto alla Sammaurese, ora il Ravenna ha l’opportunità di iniziare a spiegare le vele per poi navigare finalmente senza freni in mare aperto.

La sfida contro il Tuttocuoio introduce tra l’altro la successiva trasferta di Pistoia, che diventa uno scontro diretto dai significati profondi e non solo agonistici, visti i trascorsi della passata stagione. Non va dimenticato che, in realtà, la Pistoiese non è altro che l’Aglianese, ‘tinteggiata’ con una mano di vernice. Andando in ordine, c’è comunque da superare l’ostacolo Tuttocuoio, sulla carta alla portata dei giallorossi, ma che nasconde diverse insidie. I toscani, guidati in panchina da Aldo Firicano – ex difensore di Udinese, Cagliari e Fiorentina, poi allenatore fra Legapro e dilettanti – si candidano per un ruolo da outsider. Con Firicano in panchina, il Tuttocuoio, dopo aver vinto il campionato di Eccellenza della passata stagione, ha inaugurato il campionato 2024-25 col ko di misura a Lentigione e poi col successo interno, sempre per 1-0, contro il Progresso dell’ex capitano giallorosso Selleri.

Fra i punti di forza del Tuttocuoio c’è l’attaccante Marco Moras che, due anni fa, quando militava nell’Adriese, contribuì con 2 gol e un assist al successo 3-1 in Coppa Italia contro il Ravenna di mister Serpini. In difesa gioca il centrale italo argentino Damian Salto, avversario dei giallorossi lo scorso anno quando militava nella Pistoiese (giocò solo il match di andata al Benelli finito 1-0, poi annullato per il ritiro dei toscani). Dalla panchina parte invece l’attaccante Filippo Di Natale, classe 2003, figlio d’arte.