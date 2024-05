Ravenna, oggi parla il campo: "Le motivazioni non mancano"

Alla fine si gioca. Ravenna e Forlì devono probabilmente mettersi il cuore in pace. Il ricorso verrà esaminato la prossima settimana, quando già si è disputata la semifinale playoff di oggi. Poi, magari, succederà anche la rivoluzione, ma è il realismo a prevalere. Anche perché, se il giudice del Collegio di garanzia del Coni avesse ravvisato anche solo una possibilità di accoglimento del ricorso, avrebbe inviato la Lnd a sospendere cautelativamente le gare dei playoff del girone D.

E così, oggi pomeriggio, alle 16, al Benelli (arbitro Matina di Palermo; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€), il Ravenna torna in campo per affrontare il Lentigione. È, appunto, la semifinale degli ‘inutili’ playoff di serie D, che si giocano per stilare una graduatoria di merito, da cui attingere (con ‘dinamica’ onerosa, visto che serviranno eventualmente 300mila euro per l’acquisizione del titolo sportivo) in caso di posti vacanti in serie C. Il Ravenna gioca col vantaggio del fattore campo, ovvero accesso in finale in caso di pareggio dopo i supplementari. Corticella-Victor San Marino è l’altra semifinale. Le sfide col Lentigione non sono mai banali. Nella storia recente del calcio giallorosso, gli scontri diretti coi reggiani – spesso giocati col favore dei pronostici e del fattore campo – hanno generato più delusioni che gioie. Due anni fa, il Lentigione di Serpini, espugnando 0-2 il Benelli con due gol in zona Cesarini, negò ai giallorossi la vittoria dei playoff. L’anno scorso, il ko all’ultima di campionato, sempre al Benelli, impedì al Ravenna di accedere ai playoff.

Quest’anno, il match di ritorno della ‘regular season’, di nuovo al Benelli, ha visto il Lentigione vincere 2-1. L’undici targato Immergas è diventato un po’ la bestia nera dei giallorossi che, dopo le due vittorie in campionato di tre stagioni or sono, hanno infilato una serie consecutiva di quattro ko e un pareggio. Le ultime tre sfide al Benelli le ha sempre vinte il Lentigione. "Quella che abbiamo appena vissuto – ha svelato mister Gadda – è stata una settimana un po’ particolare. Oltre al dubbio di giocare o meno legato al ricorso del Forlì, abbiamo dovuto ricaricare le pile dopo la fine del campionato e dopo la presa di coscienza del risultato sportivo che ci ha penalizzato. Il vantaggio è che, nonostante tutto, la squadra si è allenata bene ed è in grande condizione fisica".

Il tecnico giallorosso ha motivato squadra e ambiente: "Non è semplice tornare in campo, perché manca l’adrenalina del campionato, ma, come ho detto alla squadra, le motivazioni non mancano". Per la prima volta in questa stagione, al centro della difesa mancherà Esposito (squalificato). Al suo posto è promosso Boccardi. Ai box resta anche Nappello, sostituito di nuovo da Campagna. In difesa rientra Mancini, mentre Manganini non ha recuperato. La formazione del Ravenna (5-3-2): Cordaro; Mancini, Spezzano, Boccardi, Agnelli, Marino; Alluci, Campagna, Rrapaj; Tirelli, Varriale.