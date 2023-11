Ravenna "Questo gruppo andrà lontano"

"È un gruppo straordinario, con giocatori che, già alle 8 di mattina, si ritrovano in spogliatoio". La fotografia del Ravenna 2023-24 l’ha fatta Andrea Grammatica. Una istantanea emblematica di cosa succede ogni giorno a Glorie, ma anche del momento e delle caratteristiche della capolista. Il ds giallorosso e il tecnico Gadda hanno effettivamente assemblato un’orchestra dai grandi contenuti: "In vent’anni di carriera – ha ammesso Grammatica – poche volte mi era capitato un gruppo così carico e con così tanta voglia di stare insieme". Stretta attualità e mercato, sono i temi che Grammatica ha toccato ieri, introducendo il match esterno di domenica contro la Sammaurese, che il Ravenna affronterà col rientrante Nappello. "Il segreto – ha proseguito – è ora quello di non farsi abbagliare dal 1° posto in classifica. A San Mauro servirà lo stesso atteggiamento visto col Carpi, ovvero quello di una squadra che pensa solo a superare l’avversario sul piano della corsa e nei duelli". Il mini passaggio a vuoto delle 2 trasferte consecutive, sembra lontano anni luce: "A San Marino era arrivato un ko che ci può stare, peraltro contro un avversario che, su quel campo, ha vinto 20 delle ultime 22 Ad Agliana, invece, dopo il gol del vantaggio, ci siamo ‘accontentati’, e abbiamo subìto il pareggio".

La grande prova è arrivata col 3-0 rifilato al Carpi: "Proprio così. Una volta in vantaggio, non ci siamo accontentati, tant’è vero che, il 2-0, lo abbiamo segnato dopo pochi minuti. E, anche sul 3-0, quando cioè la partita era in pugno, la squadra si è mostrata combattiva e ha continuato ad attaccare. Quella col Carpi è stata effettivamente una prova di grande maturità. Abbiamo capito che non si possono giocare partite in maniera ‘conservativa’ o gestirne il vantaggio". Aver ritrovato la vetta della classifica, ha rimesso di buonumore tutto il clan giallorosso, ma lo ha reso anche più consapevole: "Il difficile – ha aggiunto Grammatica – non è stato tornare in testa alla classifica. D’altronde, in questo girone, potrà e potrebbe capitare a tante squadre. La vera sfida è ora rimanerci". Il dirigente spezzino ha quindi affrontato il tema del mercato: "Andare a toccare una ‘macchina’ che gira in questa maniera, è molto rischioso. Ovviamente stiamo facendo delle valutazioni. È molto probabile che si resti fermi. Al massimo, ma solo a gennaio, quando riaprirà il mercato dei professionisti, potremo implementare la rosa con una ‘quota’, che però dovrà rispettare i parametri di prestanza atletica ed esuberanza".