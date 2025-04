Ravenna sfida Cittadella Vis Modena: obiettivo promozione in Serie D

Dopo la vittoria interna contro il Fiorenzuola, il Ravenna torna in campo oggi pomeriggio a San Damaso (stadio ‘Allegretti’, fischio d’inizio alle 15, arbitro Balducci di Empoli, diretta in chiaro sul canale 14 di TeleRomagna) per affrontare la Cittadella Vis Modena. È il terzultimo impegno di regular season. I giallorossi, secondi della classe con 71 punti a -7 dalla capolista Forlì, sono aritmeticamente ancora in corsa per la promozione diretta. Vincendo contro la Pistoiese nel turno odierno al ‘Morgagni’, i biancorossi festeggerebbero tuttavia l’approdo in serie C con 2 turni di anticipo. Il Ravenna però ha comunque l’obiettivo di chiudere la stagione al meglio, con la prospettiva di giocarsi poi le possibilità di un ripescaggio, passando per i playoff (che sono da vincere). La formazione di mister Marchionni si troverà di fronte un avversario in salute.

La Cittadella Vis Modena, matricola del campionato di serie D, è infatti al 7° posto con 43 punti, a -3 dall’Imolese. Sulla panchina dei modenesi siede il ravennate Mattia Gori, partito dall’Alfonsine in Eccellenza, per poi farsi apprezzare in D con Correggese, Sasso Marconi, United Riccione e Sanremese. Gori ha preso il posto di Francesco Sami, esonerato a inizio dicembre proprio dopo il ko 2-1 al ‘Benelli’. In quella occasione, la compagine emiliana passò in vantaggio dopo appena 2’ con un colpo di testa di Mora. Il Ravenna ribaltò poi il risultato ad inizio ripresa con le reti di Esposito (3’) e Lo Bosco (7’). Gli ospiti si presentarono a Ravenna in formazione rimaneggiata, fra l’altro senza lo squalificato Formato (bomber che ha segnato spesso e volentieri ai giallorossi), ma comunque con l’altro bomber Guidone, ex capitano ravennate nelle due stagioni di serie D 2021-22 e 2022-23 (73 presenze, con ben 32 reti in campionato), e con tanto di playoff raggiunti. Guidone (13 reti di cui 6 su rigore) e Formato (11, tutte su azione), contendono le posizioni alte della classifica marcatori a Di Renzo (12) e Manuzzi (11, di cui 4 su rigore). Il capocannoniere del girone D resta sempre Motti del Tau Altopascio con 19 reti (4 su rigore). Marchionni ha la rosa a disposizione, con l’unica defezione di Lo Bosco. Rossetti resta da valutare, mentre i vari Onofri, Amoabeng e Mereghetti sono rientrati. Non è escluso che possa essere riproposto l’undici di domenica scorsa, con Rrapaj sulla mediana in linea col baby Calandrini. "A prescindere dalla classifica – ha commentato Marchionni – il Ravenna deve finire al meglio e puntare a vincere tutte le partite".

La probabile formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Agnelli, Esposito, Venturini, D’Orsi; Calandrini, Ilari, Rrapaj; Zagre, Di Renzo.