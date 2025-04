Ravenna sfida Tau Altopascio: obiettivo aggancio alla capolista Forlì

Niente sconti e niente distrazioni. Se il Ravenna vorrà continuare ad alimentare le speranze di un aggancio alla capolista Forlì, dovrà necessariamente fare bottino pieno oggi pomeriggio ad Altopascio. Nella tana del Tau, quarto della classe con 57 punti a -1 dalla Pistoiese (fischio d’inizio alle 15; arbitro Marco Ferrara di Roma 2; diretta tv sul canale 14 di TeleRomagna), i giallorossi si troveranno di fronte il capocannoniere del girone D, Motti (19 reti), ma anche un avversario motivato, benché in flessione. Rispetto alle 7 vittorie iniziali consecutive, e alle 4 dell’avvio del girone di ritorno, i toscani hanno infatti rallentato parecchio, vincendo solo 2 volte nelle ultime 8 giornate, e racimolando appena 9 punti sui 24 a disposizione.

Il Ravenna, 2° della classe con 67 punti, dal canto proprio ha superato indenne il prevedibile blocco psicologico post derby, superando 5-2 il Corticella, pur con qualche patema (all’84’ il risultato era ancora sul 2-2). I giallorossi stanno facendo la corsa sul Forlì e aspettano contemporaneamente notizie positive dal Morgagni, dove la capolista ospita il Tuttocuoio. Se le cose non dovessero andare positivamente per la squadra di mister Marchionni, Tau Altopascio-Ravenna potrebbe non essere l’ultimo scontro diretto della stagione. Non è escluso infatti che, le due rivali, potranno incontrarsi di nuovo nei playoff (conservando la posizione attuale, il Ravenna, come l’anno scorso, giocherebbe la semifinale e l’eventuale finale, fra le mura amiche).

Mister Marchionni ha recuperato Nappello, ma deve rinunciare a Lo Bosco e Rossetti. L’undici iniziale non dovrebbe discostarsi molto da quello di domenica scorsa. Il modulo è quello con Guida trequartista, schierato da rifinitore dietro le punte. Da sfruttare c’è lo ‘special’ di Di Renzo che, con la tripletta di sette giorni fa, è salito a quota 11. "Per quanto ci riguarda – ha commentato mister Marchionni – si tratta di un’altra finalissima. Non possiamo permetterci di perdere punti se vogliamo continuare ad alimentare quella minima speranza che c’è. Prima di tutto, dipende da noi. Col Tau sarà tuttavia una partita totalmente diversa rispetto a quella di domenica scorsa contro il Corticella".

La difesa giallorossa, che ultimamente ha scricchiolato, dovrà vedersela col bomber Motti, uscito fra gli applausi del Benelli in occasione del match d’andata, finito 0-0. Mister Marchionni ha parlato dell’approccio che serve: "Quando affronti il capocannoniere del girone, o anche una squadra importante, non c’è bisogno di caricare troppo l’evento; l’attenzione sale da sola. Non è normale che il Ravenna abbia incassato 7 gol nelle ultime 3 partite. È un dato che mi dispiace, perché ci tengo. Se si vogliono vincere i campionati, bisogna subire pochi gol. Dobbiamo ritrovare la serenità che ci ha portato a conquistare tanti risultati utili consecutivi".

La probabile formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Agnelli, Rrapaj; Mandorlini, Guida, Biagi; Zagre, Di Renzo.