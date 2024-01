Ravenna, Spezzano è il portafortuna: "Col Prato dovremo avere fame"

Sare e Varriale di nuovo disponibili. È questa la buona notizia che permetterà a mister Gadda di avere qualche alternava in più. Ma, esauriti i rientri da squalifica, per la sfida di domenica al Benelli contro il Prato, restano comunque i problemi legati alle assenze di Nappello (sicuramente out) e Mancini (sulla via del recupero), ancora acciaccati. Non è dunque da escludere che il tecnico giallorosso possa riproporre l’undici che ha espugnato Pistoia, schierando Alluci nel ruolo di rifinitore. Le varianti sul tema sono diverse, applicabili peraltro anche in corso d’opera. D’altronde, il Ravenna si troverà di fronte un Prato attardato in classifica (12° a quota 23, a -16 dai ravennati), impegnato ad uscire dalla zona playout, ma che è reduce dal successo casalingo contro il Carpi degli ex giallorossi Serpini e Saporetti. E, mentre è iniziata la prevendita (bar Revenge, Desiderando Viaggiare e online sul circuito vivaticket), il Ravenna incassa l’ennesima prestazione positiva di Cosimo Spezzano, il difensore centrale classe 2004 che, alla sua seconda stagione con la maglia giallorossa, inizia a farsi largo nel minutaggio. Col match di Pistoia, Spezzano ha portato a 11 le presenze stagionali, di cui 5 da titolare (con altrettante vittorie), evidenziando progressi sotto tutti i punti di vista: "Sono contento di come sto giocando col Ravenna e di come sta procedendo la mia seconda stagione. Ma, soprattutto, sono contento per noi, come gruppo, perché stiamo facendo bene. Ora speriamo di continuare su questa strada". La partita di Pistoia forse è stata più complicata di quanto non dica il risultato di 3-0. D’altronde c’era da fare i conti con situazioni ‘non convenzionali’: "In effetti – ha proseguito Spezzano – la sfida contro la Pisoiese è stata un po’ ‘strana’, perché, dal punto di vista societario, sapevamo di affrontare una squadra con dei problemi. Hanno dovuto cambiare praticamente tutta la rosa. Noi siamo arrivati al match (finito 3-0, ndr) un po’ alla cieca, senza conoscere i nostri avversari". L’apriscatole del match è stato il nuovo arrivo Diallo: "Abbiamo avuto il merito di restare uniti e compatti come squadra. Siamo bravi ad imporre il nostro gioco, non ci siamo disuniti e così abbiamo vinto". Spezzano è anche uno dei protagonisti del primato della difesa del Ravenna, capace di incassare solo 6 reti e di mantenere inviolata la porta da 620’: "Per quanto mi riguarda, ma credo lo sia anche per i miei colleghi del reparto arretrato, è più soddisfacente chiudere una partita senza aver incassato reti. Il Prato? Sappiamo benissimo che partita sarà, ovvero un match difficilissimo, soprattutto sul piano agonistico. Per portarla a casa servirà il Ravenna di sempre, quello che non molla mai, quello che rincorre tutti, quello che ha fame di gol e di vittorie".