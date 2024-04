Ravenna Tra il campo e le aule di tribunale

È un Ravenna che dovrà restare alla finestra fino lunedì o, più verosimilmente, fino a martedì, quello che sta per affrontare le ultime due gare di regular season. Il ricorso del Forlì contro la sconfitta di domenica scorsa a Carpi (presentato ieri) verrà infatti preso in esame dalla Corte federale d’appello solo la prossima settimana. Un problema burocratico, legato alla notifica, da parte della Lnd, degli atti richiesti dal club forlivese, ha fatto slittare la sentenza di secondo grado, prevista originariamente per ieri. Il Ravenna, sempre al 2° posto in classifica, a -4 dalla capolista Carpi, rimane dunque spettatore interessato, pronto – nella peggiore delle ipotesi – ad affrontare i playoff da seconda della classe, col vantaggio del fattore campo, sia nella semifinale, sia nella eventuale finale. I giallorossi, lanciatissimi e reduci da 5 vittorie consecutive senza subire reti, sono chiamati ad affrontare la trasferta di domani a Fidenza, sul campo del Borgo San Donnino. Paradossale invece, sarà lo stato d’animo del Carpi, impegnato al ‘Galli’ di Imola, in quella che, in caso di vittoria, avrebbe potuto far scattare la festa promozione, ma che invece sarà una (eventuale) festa-non-festa. O comunque, una festa sub judice.

La sentenza della Corte d’appello federale, attesa come detto per lunedì o martedì (e comunque appellabile dalla controparte), impedirà infatti ai carpigiani di liberare la gioia, se non ex post, dunque a freddo, e comunque non in campo, al termine di una partita, come solitamente avviene. Oltre che alla finestra, il Ravenna rimane anche sulla corda. L’approccio alla sfida di domani a Fidenza, sarà dunque quello tradizionale, ovvero finalizzato al successo. Per la truppa di mister Gadda – che deve rinunciare a Pavesi, Magnanini e Mancini – non sarà una passeggiata. Anzi, si prevede una partita tutt’altro che agevole, vista la posta in palio. Con una sconfitta, il Borgo San Donnino – penultimo a quota 25, attualmente in zona playout, con 4 punti di margine su Certaldo e Mezzolara – rischierebbe infatti di farsi risucchiare in zona retrocessione.

I ducali, tra l’altro, stanno attraversando un buon momento di forma, visto che, nelle ultime 6 giornate, sono reduci da un solo ko, 2 pareggi e ben 3 vittorie, compresa quella poi revocata contro la Pistoiese. Nel girone di ritorno, il Borgo San Donnino – con 53 reti incassate, la peggior difesa del girone D – ha pareggiato a Carpi e in casa col Forlì, oltre ad aver espugnato Sorbolo nel match contro il Lentigione. Per la sfida contro il Ravenna, il tecnico Baratta dovrà rinunciare agli squalificati Bertipagni e Tarantino.