Ravenna, un Diallo in più: "Ci crediamo ancora"

Sarà un derby senza gli squalificati Rrapaj (ricorso in esame martedì prossimo) e Marino (ricorso rigettato), oltre che senza Rossi. Ma sarà un derby con tutte le bocche da fuoco al proprio posto. Dal ravennate Tirelli (12 reti, tutte su azione) al forlivese Merlonghi (13, con 2 rigori). Sabbatani (9) dovrebbe partire dalla panchina, mentre in coppia con Tirelli è praticamente scontato che giocherà Diallo. Il ventisettenne panzer liberiano, limitato da una squalifica che lo ha tenuto fuori con Sangiuliano City e Victor San Marino, è a quota 6 reti (più 3 con la Clivense nel girone di andata) nella classifica dei marcatori.

Diallo, come cambia il modo di preparare una partita molto importante per la classifica e altrettanto sentita dai tifosi?

"È una partita importante per continuare a lottare per il primo posto, lo sappiamo tutti. È vero, è anche una sfida molto sentita in grado di accendere la passione dei tifosi, ma noi siamo concentrati sul nostro lavoro. In questa settimana stiamo lavorando come abbiamo sempre fatto, l’approccio infatti non cambia".

Nelle sue esperienze passate, le è mai capitato di giocare sfide così sentite?

"Sì, ho giocato diversi derby qui in Italia, come ad esempio Sanremese-Imperia, Derthona-Casale e, l’anno scorso, Arezzo-Livorno. Ho giocato anche Prato-Pistoiese, dove c’è molta rivalità. Insomma, sono abituato a match ricchi di motivazioni, che vanno oltre le questioni di classifica".

Come giudica il suo percorso a Ravenna fino a questo momento?

"Mi ritengo abbastanza soddisfatto di quanto fatto finora col Ravenna, ma non mi piace accontentarmi, quindi lotterò fino all’ultima partita per fare del mio meglio".

Dal suo arrivo al mercato di riparazione, che rapporto ha sviluppato con mister Gadda?

"In questi mesi di permanenza a Ravenna ho sviluppato un buonissimo rapporto col mister e con tutto lo staff tecnico, ma anche con tutti i miei compagni di squadra. Lavoriamo bene insieme e in armonia, e sono molto contento di far parte di questo gruppo".

Domenica il Ravenna vincerà se...?

"Credo che il Ravenna riuscirà a portare a casa la vittoria se giocheremo con la stessa qualità vista nelle ultime due partite contro Sammaurese e Mezzolara. In ogni caso dovremo essere forti come squadra, lavorare insieme in allenamento e applicarci durante il match. Il risultato, allora, sarà solo una diretta conseguenza e verrà automaticamente, ne sono convinto".