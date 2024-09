Ravenna, una settimana che porta al derby. Di Renzo bomber d’agosto, poi Manuzzi

Comincia ufficialmente oggi il periodo agonistico del Ravenna. Con la ‘settimana tipo’, che porterà al derby di domenica al Benelli contro il Forlì, si inizia infatti a fare sul serio anche a livello di approccio mentale. Le due società si sono accordate per spostare l’orario di inizio, dalle 15 alle 20.30. Oggi prenderà il via la prevendita dei biglietti, le cui tariffe saranno comunque inferiori rispetto a quelle poi praticate nel corso del campionato. Campionato che, peraltro, inizierà la domenica successiva, sempre in casa, col Prato.

Nel frattempo, il club di via della Lirica ha ufficializzato ieri il tesseramento del difensore esterno destro David Crosariol, accreditato di gran corsa e propensione offensiva, che indosserà la maglia n.18. Virgiliano, classe 2006, il neo acquisto giallorosso arriva in prestito annuale dal Sassuolo, dove ha seguito tutta la trafila nel settore giovanile, arrivando a disputare, da protagonista, lo scorso campionato di Primavera 1. Crosariol avrà come ‘competitor’ specifico Matteo Milan, che il Ravenna ufficializzerà oggi. Milan, anche lui classe 2006, cresciuto nel vivaio dell’Inter, dopo le 17 presenze da protagonista lo scorso anno al Sangiuliano City, è stato acquistato a titolo definitivo dalla Giana Erminio, che lo ha ‘prestato’ al Ravenna per trovare più spazio. Con l’avvicinarsi delle prime gare ufficiali, sale l’attesa in tutto l’ambiente. La campagna abbonamenti si appresta a tagliare la quota delle duemila tessere (comprese le formule commerciali). Si tratta di un risultato già ora andato oltre le previsioni. Per alimentare l’entusiasmo e andare incontro a chi dovesse ancora sottoscrivere la tessera, il Ravenna – ferma restando l’opzione dell’acquisto online sul circuito Vivaticket – ha ampliato la ‘finestra’ per la vendita diretta, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, allo stadio Benelli. Negli stessi giorni e negli stessi orari, sarà possibile anche effettuare il ritiro delle tessere già sottoscritte.

Il precampionato del Ravenna si è chiuso con 7 amichevoli più il test interno post Ferragosto. Il bilancio parla di 4 vittorie con Rappresentativa Alto Savio, Sampierana, nazionale di San Marino e Reno; e 3 di pareggi con Recanatese, Gambettola e Adriese. Questa la classifica dei marcatori d’agosto: 6 reti Di Renzo; 5 Manuzzi (1 rig.); 4 Nappello (2 rig.); 3 Lo Bosco; 2 Guida, Calandrini, Lordkipanidze; 1 Di Martino, Onofri, Biagi, Diouf, Fiori; 1 aut. Calandrini.

Per la sfida di domenica contro il Forlì, mister Antonioli deve valutare le condizioni di Ciuffo, sempre alle prese con l’infortunio alla caviglia, mentre sono recuperabili Calvosa, Crosariol e Di Martino.