Rbr, festa e riposo. Marini: "Primi con merito. Ripartiremo di slancio»

La capolista festeggia e si riposa. Il successo di Livorno permette a Rbr di affrontare le due settimane senza partite di campionato con il miglior approccio possibile, con il primato solitario intatto e con la voglia di ricaricare le pile per il nuovo sprint di dicembre. Per la squadra tre giorni pieni di pausa. "Lo stop casca a pennello, credo che queste due settimane saranno utilissime – dichiara Pierpaolo Marini –. Abbiamo speso tante energie fisiche e mentali, cinque partite in due settimane sono una follia. Ci teniamo stretto il tanto di buono che c’è stato, ora un po’ di riposo e poi si riparte di slancio". Domenica prossima salteranno, per impegni con le varie Nazionali, Vigevano- Rbr, Nardò-Cividale, Cantù-Cremona e Cento-Avellino. Si giocheranno, invece, Verona-Udine, Milano-Forlì, Brindisi-Pesaro, Piacenza-Torino, Rieti-Orzinuovi e Bologna-Livorno. Proprio i labronici sono stati l’ultima ‘vittima’ di RivieraBanca. "E direi che siamo stati bravi perché non era una partita facile – continua Marini –. Nessuna gara è da prendere sottogamba e i risultati lo dimostrano in continuazione. Il campo di Livorno è caldissimo, in più è una squadra con americani di grandissimo livello e con italiani che hanno esperienza di categoria superiore. Non vinceranno in tante, al PalaMacchia. Noi siamo stati bravi a tenere sempre la testa avanti, anche quando loro si sono fatti sotto. Su un campo del genere, è un attimo ritrovarsi con un break di 10-0 per gli avversari".

Questo non è accaduto e RivieraBanca l’ha vinta su tanti aspetti tecnici. "Ma, più di tutto, sulla continuità nell’arco dei 40 minuti – osserva Marini –. Non è facile, quando giochi con questa frequenza. Invece la solidità mentale c’è stata e nei momenti importanti ancora di più". Negli attimi decisivi sono emerse anche le qualità dei singoli giocatori biancorossi. In particolare, dopo la super rimonta targata Filloy e il risicato +3 di Rbr, sono state le giocate di Robinson e Marini a indirizzare il match. Lo stesso ex Trapani ha iniziato in maniera fantastica l’incontro con 11 punti in sei minuti e mezzo, poi lo ha chiuso con 25 punti totali, frutto di un 6/8 da due, un 3/5 da tre e un 4/5 ai liberi. "Non mi piace parlare di me stesso, dico soprattutto che sono contento che la squadra abbia vinto. La classifica? Il campionato è lungo e difficile. Mancano ancora 26 partite e sono un’infinità. Il livello è altissimo e ogni domenica è una battaglia". E la Rinascita? "Può ancora crescere. Dove? Soprattutto in difesa. A Livorno anche in questo settore abbiamo mostrato una bella solidità, ma in generale possiamo far meglio. Deve essere il nostro marchio di fabbrica".

Loriano Zannoni