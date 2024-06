Real Cerretese, atto finale. Sperando nel ripescaggio

Ultima partita della stagione per la Real Cerretese, impegnata oggi alle 16 al Masini di Santa Croce sull’Arno contro il San Miniato Basso nella finale per il terzo posto del quadrangolare conclusivo di play-off del campionato di Promozione. Una gara che non mette in palio, dunque, il salto in Eccellenza ma semplicemente una posizione di vantaggio nella graduatoria per eventuali ripescaggi. Soluzione al momento di difficile attuazione, almeno che Zenith Prato e Terranuova non vincano entrambe gli spareggi nazionali per la D facendo ridurre così l’organico di Eccellenza a 31 squadre, o che non si liberi qualche posto al piano di sopra per una serie di ripescaggi a cascata.

I biancoverdi cercheranno di onorare la gara per chiudere al meglio una stagione comunque positiva, culminata con la vittoria dei play-off del proprio girone dopo il terzo posto al termine della regular season. Certo si troveranno di fronte una squadra che ha dominato il gruppo B, subendo l’unica sconfitta stagionale proprio nello spareggio con la Sestese per la vittoria del campionato. Nella semifinale del quadrangolare, infatti, i giallorossi di mister Ticciati si sono arresi soltanto ai rigori al Grassina dopo lo 0-0 dei tempi supplementari. La Real Cerretese ha invece ceduto 1-0 all’Antella. Per l’occasione mister Petroni dovrebbe avere tutti a disposizione tranne il difensore centrale Mordagà, che nel frattempo si è operato con successo al ginocchio destro per la rottura del legamento crociato.

Si.Ci.