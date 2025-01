Real Cerretese pimpante trafigge l’Urbino Taccola

Urbino Taccola0Real Cerretese1

URBINO TACCOLA: Malasoma, Taglioli (73’ Zaccagnini), Fabbrini, Marinari (88’ Risolo), Petri, Aliotta, Antoni (73’ Santini M.), Castellacci, Chicchiarelli, Fazzini, Langella (62’ Cosi). All.: Polzella

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi (75’ Nieri), Gargiulo, Melani, Bouhafa (85’ Scaranna), Novi. A disp.: Santini G., Tramacere, Monti, Antonini, Lapi, Pieri. All.: Petroni

Arbitro: Calise di Piombino

Rete: 37’ Gargiulo

ULIVETO TERME – Seconda vittoria di fila in trasferta senza subire gol per la Real Cerretese, che grazie ad un guizzo di Gargiulo al tramonto del primo tempo espugna il difficile campo dell’Urbino Taccola, in condizioni pessime a causa dell’abbondante pioggia. I biancoverdi, che rispetto alle precedenti uscite si sono schierati con un 3-5-2 (esordio stagionale per Mordagà, recentemente recuperato dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso anno), non hanno però concesso nulla e alla prima vera occasione sono passati. Corre il 37’ quando, sugli sviluppi di un corner, la difesa locale non riesce ad allontanare e sul successivo traversone Gargiulo anticipa il diretto avversario e trafigge Malasoma. Nella ripresa, la Real Cerretese controlla bene e va pure due volte vicina al raddoppio con Melani. Tre punti che permettono ai ‘medicei’ di agganciare a quota 35 il San Giuliano al secondo posto, portandosi contemporaneamente a sole due lunghezze dalla capolista Pietrasanta, entrambe fermate sul pareggio.

Simone Cioni