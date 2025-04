Real Isola e Martignana avanzano ai quarti di finale Uisp Empoli-Valdelsa 2024-‘25

I campioni in carica del Real Isola e il neo promosso Martignana sono le ultime due squadre a staccare il pass per la fase finale in cui si assegnerà il titolo Uisp Empoli-Valdelsa 2024-‘25. I primi, dopo aver travolto 5-2 a domicilio il San Gimignano con tripletta di Marini e reti di Merola e Sassaroli se la vedranno nei quarti contro la Computer Gross. I secondi, passati grazie al 3-0 su Le Cerbaie (in gol Paolini e doppietta Iskiri), affronteranno invece la corazzata Casa Culturale. Gli altri due accoppiamenti dei quarti di finale sono Ferruzza-Rosselli e Vitolini-Limitese. Nei due gironi di A1 salve infine anche Scalese, Gavena, Usap Poggibonsi e Fibbiana mentre tutte le classificate dal settimo posto in poi andranno a comporre la prossima A2 (nella stagione 2025-‘26 saranno infatti tre i livelli con il ripristino anche della Serie Amatori). Categoria dove continuerà a militare anche una tra Pitti Shoes Montaione e Virtus Tavarnelle, protagoniste dello spareggio salvezza. Dopo la pausa per le festività pasquali, spazio poi anche alle tre competizioni post season in base al piazzamento in classifica.

Serie A1, girone A: Casa Culturale-Limitese 0-0; Scalese-Castelnuovo 1-0; San Gimignano-Real Isola 2-5; Sovigliana-Fiano Certaldo 2-3; Ferruzza-Gavena 1-0; Stabbia-Strettoio Pub 0-2. Riposava: 4 Mori. Classifica: Casa Culturale 63; Ferruzza 57; Real Isola 43; Limitese 41; Scalese 40; Gavena 32; Sovigliana 26; Castelnuovo 25; Strettoio Pub 24; 4 Mori 23; Fiano Certaldo e San Gimignano 16; Stabbia 13. Girone B: Computer Gross-La Serra 2-1; Rosselli-Vitolini 0-3; Usap-Fibbiana 0-1; Staggia-Casotti 3-3; Martignana-Le Cerbaie 3-0; Valdorme-Boccaccio 3-5. Classifica: Vitolini 53; Computer Gross 47; Rosselli 45; Martignana 36; Fibbiana e Usap 34; La Serra 27; Casotti 25; Le Cerbaie 21; Staggia 18; Valdorme 16; Boccaccio 9.

Serie A2, girone C: Monterappoli-Atletico Team 5-1; Sciano-Spicchiese 0-2; Ortimino-YBPD United 4-1; Mastromarco-Montespertoli 3-1; Pitti Shoes-Massarella 2-2; Brusciana-Molinese 1-6. Riposava: Vinci. Classifica: Massarella 56; Molinese 55; Sciano 42; Ortimino 38; Vinci 37; Montespertoli e Monterappoli 35; Pitti Shoes 34; Mastromarco 33; Spicchiese 28; Brusciana 20; Atletico Team 11; YBPD United 8. Girone D: Malmantile United-Arci Cerreto Guidi 1-0; Arci San Casciano-Piaggione Villanova 1-1; Unione Valdelsa-Corniola 1-2; Le Botteghe-San Quirico 3-1; Catenese-Gs Vico 0-4; Borgano-San Pancrazio 0-0. Riposava: Virtus Tavarnelle. Classifica: Unione Valdelsa 52; Malmantile United 48; Corniola 45; Arci Cerreto Guidi e Le Botteghe 43; Gs Vico 42; Piaggione Villanova 39; Virtus Tavarnelle 35; San Quirico 30; San Pancrazio 17; Catenese 14; Arci San Casciano 11; Borgano 9.

Si.Ci.