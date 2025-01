Recanatese al lavoro: "Mese ricco di gare toste"

I buoni propositi per il nuovo anno e per la ripresa del campionato del tecnico Lorenzo Bilò, considerando che il derby con la Fermana si avvicina a grandi passi. "Il lavoro, durante le festività natalizie, è sempre un po’ particolare, però ho visto i ragazzi dare veramente il massimo. Ho notato ed apprezzato una squadra concentrata e sono di conseguenza molto fiducioso in vista di questa gara".

Bilò, nel dettaglio che tipologia di allenamento state seguendo in questi giorni? "Abbiamo inizialmente privilegiato l’aspetto fisico mentre adesso ci concentriamo anche sulle questioni tecniche e tattiche".

Come vive la vicenda Sbaffo, sempre sospeso tra le sirene che giungono da San Benedetto e le remore di lasciare una piazza a lui indubbiamente cara come quella di Recanati? "Come ho detto anche in tempi non sospetti la società sa perfettamente quello di cui abbiamo bisogno. Purtroppo, dal mio arrivo, io non ho mai avuto il Capitano a mia disposizione e mi sono anche abituato a questa situazione ed a farne a meno. È chiaro che parliamo di un giocatore che rappresenta un grande valore aggiunto, qualora decidesse di rimanere. Però, a prescindere da questa decisione, credo che la Recanatese stia dimostrando di avere le carte in regola per disputare un ottimo campionato".

Il mese di gennaio per voi è pieno zeppo di supersfide, a cominciare ovviamente da quella del Bruno Recchioni davvero carica di significati, in primis per la classifica. "È indubbiamente un match molto delicato perché andremo in casa di una diretta concorrente e per di più è appena reduce da un cambio di allenatore con l’arrivo di un tecnico che sicuramente porterà solidità, con la sua notevole esperienza (la prima panchina di Fabio Brini risale esattamente a trent’anni or sono ndr). Successivamente arriveranno al Tubaldi due avversari fortissimi come Samb e L’Aquila però noi dobbiamo fare un grande lavoro su noi stessi, difendendo da squadra, migliorando ulteriormente la fase offensiva e sono certo che ce la giocheremo con tutti senza problemi".

Pensierino finale sugli obiettivi per il 2025. "Il primo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, dando continuità a quello che abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Siamo consapevoli che nel girone di ritorno tutto diventa più difficile, nel contesto di un girone stra-equilibrato. Ma ribadisco che abbiamo i mezzi per competere con ogni avversario".

Andrea Verdolini