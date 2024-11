Recanatese. "Sarà una battaglia con il Castelfidardo»

Nessuna sorpresa dalle convocazioni: Sbaffo ed Alfieri sono a disposizione, Mordini è ancora out. Per il derby con il Castelfidardo l’utilizzo del centrocampista è scontato mentre il Capitano sarebbe al rientro ma è inevitabile che non sia al cento per cento. Il suo apporto però è imprescindibile per cui, di certo, si farà di tutto per vederlo in campo perché un conto è la Recanatese con il suo indiscusso leader, un altro è una squadra priva della sua presenza. Nell’ambiente c’è un cauto ottimismo, nella convinzione che lo scivolone di Ancona sia stato solo un episodio. Tuttavia l’avversario odierno non è da prendere sottogamba e la sua ultima posizione appare più il frutto di contingenze negative che di effettivi demeriti. "Sarà una partita molto difficile – ha detto alla vigilia Massimo D’Angelo – proprio per il fatto che non hanno avuto un inizio di campionato felicissimo. Noi abbiamo bisogno di punti perché vogliamo e dobbiamo risollevarci. Credo che ne verrà fuori una partita maschia perché i punti iniziano a diventare pesanti". Smaltita la delusione è stata una settimana piena nella quale avete anche analizzato cos’è avvenuto domenica scorsa? "Quella è stata una partita un po’ sottotono da parte nostra anche per i problemi di organico. Grazie ad uno staff tranquillo e sereno noi cerchiamo quotidianamente di migliorarci, partita dopo partita". Sinora la Recanatese non ha mai pareggiato con 3 vittorie all’attivo e 6 sconfitte, bilancio notevolmente inferiore alle attese ma sul quale pesano molteplici circostanze negative. Riprendere ora la marcia però è doveroso per ampliare le distanze da una zona a rischio della classifica nella quale i giallorossi sono impelagati. La gara sarà diretta da Manuel Marchetti de L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Domenico Lombardi di Chieti e Claudio Habazaj de L’Aquila.

Probabile formazione: Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Cusumano; D.Ferrante, Alfieri, Gomez, Marchegiani; Canonici; D’Angelo, Sbaffo.