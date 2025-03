Recanatese. Spagna e Canonici, obiettivo recupero

Vigor Senigallia, Teramo, Sora, Termoli tra le mura amiche, Isernia, Chieti e Civitanovese in trasferta. Questo il cammino che attende la Recanatese nelle ultime sette giornate di campionato, alla ripresa del 23 marzo ci sarà il derby del Tubaldi contro i rossoblù di Antonioli. Difficile anche dire se si tratta di un calendario impegnativo o di una "road map" fattibile anche perché le variabili che possono presentarsi in questo scorcio di stagione possono essere molteplici. Ci si chiede ad esempio se la matricola molisana a cui si farà visita il 30 marzo, attualmente ultima in classifica in coabitazione con la Fermana, abbia o meno mollato, viste le recenti prestazioni ed il fatto che non vince da 19 partite. Oppure comprendere quali saranno effettivamente gli stimoli delle due abruzzesi di alta classifica che sicuramente avranno il coltello tra i denti ma non forse quella cattiveria agonistica particolare se nel frattempo la Samb avesse chiuso ogni discorso relativo alla vittoria finale del campionato. Meglio dunque prepararsi al massimo delle proprie possibilità e non fare troppi calcoli: quelli semmai verranno in seguito, a tranquillità raggiunta, si spera nel più breve tempo possibile. L’allenatore Bilò intanto martedì ha ripreso la preparazione e questa sosta potrà essere preziosa per recuperare gli acciaccati, Spagna e Canonici in primis assenti nella gara di Castelfidardo, oltre a D’Angelo che rientra dal turno di squalifica. Si procede come in una settimana "normale" con un breve pit-stop solo nel weekend con probabile galoppo in famiglia con ogni probabilità sabato. Obiettivi: farsi trovar pronti nelle migliori condizioni per lo sprint finale, evitando di essere totalmente coinvolti nella tonnara per evitare le ultime sei posizioni.