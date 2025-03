Il notiziario. Resettare il ko. Ad Ascoli sabato rientra Renzi

Archiviata la sconfitta contro il Carpi, l’Arezzo è già al lavoro per preparare la terza sfida in otto giorni. Sabato gli amaranto saranno infatti di scena al Del Duca di Ascoli. Ieri il gruppo ha svolto una seduta mattutina con lavoro di scarico per coloro che hanno giocato martedì sera, mentre tutti per tutti gli altri è stato un allenamento tradizionale. Da oggi Bucchi, un ex della partita, e il suo staff inizieranno a mettere nel mirino la trasferta marchigiana contro i bianconeri. Alle 15 tutti in campo al Giusy Conti di Rigutino, mentre domani è in programma la consueta rifinitura della vigilia a porte chiuse prima della partenza per Ascoli. Nella formazione di partenza dovrebbe rivedersi Chiosa dal primo minuto al centro della difesa (Gigli l’indiziato principale a fargli posto) così come Renzi potrebbe essere preferito nuovamente a Montini a destra. L’ex Empoli è stato preservato contro il Carpi perchè reduce da un sovraccarico muscolare accusato nella partita di Ferrara. Anche a centrocampo possibile rilancio di uno tra Damiani e Dezi, anche se non è escluso vederli in campo entrambi dal primi minuto, mentre si va verso la conferma del tridente formato da Pattarello, Ravasio e Tavernelli. L’alternativa, qualora Bucchi decidesse di dare respiro da uno dei due esterni, è Capello largo invece che mezz’ala. Ci sono due allenamenti per sciogliere le riserve. Bisognerà anche capire come avranno recuperato i giocatori visto che siamo alla terza partita in otto giorni.