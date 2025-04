Recanatese supera Castelfidardo 2-1 e avanza nei playoff

Recanatese 2 Castelfidardo 1

RECANATESE: Talozzi, Fuligna, Ricciotti; Paoltroni, Parioli, Bruzzechesse; Magini, Cingolani, Mobili, Masi, Guideri. A disp. Mezzelani, Patrizietti, Romitelli, Patrizietti, Duca, Morichetta, Storani, Ammora, Pasquini. All. Baleani.

CASTELFIDARDO: Manganelli, Garbattini, Dovhanyk; Marzuolo, Turano, Montironi; Graciotti, Ni Yan, Menghini, Prebibaj, Graciotti. A disp. Polidori, Musciano, Montesi, Martella, Sordoni, Oloyede, Colombati, De Meo, Simonetti. All. Gasparrini.

Reti: 25’pt Mobili, 33’ (rig.) Menghini, 15’st Magini.

I baby della Recanatese battono il Castelfidardo e passano, con qualche brivido, alla fase successiva dei playoff dove sabato prossimo affronteranno la Samb. Rafforzate da alcuni innesti provenienti dalle rispettive prime squadre, Recanatese e Castelfidardo ci hanno dato dentro in un match senza pause. Gli ospiti fanno correre un brivido agli spettatori del Tubaldi con un palo, dopo 4 minuti, colpito da Marzuolo. Dopo varie schermaglie ed alcune opportunità i giallorossi la sbloccano con Mobili ma il vantaggio dura poco per effetto del rigore trasformato da Menghini. Il match diventa appassionante ma la svolta arriva al quarto d’ora della ripresa con il 2-1 firmato da Magini, uno degli elementi più interessanti in campo che attenua i bollenti spiriti degli ospiti che alla fine ammainano bandiera. Il percorso di una Recanatese brillante e promettente prosegue: senza pressioni ma anche senza lasciare nulla di intentato.