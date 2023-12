Reggiana, Reggio Calcio e ViaEmilia impegnate alla Befana in una kermesse d’oltre’Enza. Un Torneo da 286 partite

Saranno tre le società della

nostra provincia a combattere contro tante big, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, alla 17ª edizione del Torneo della Befana, la manifestazione giovanile che porterà oltre 5 mila persone a vivere per tre giorni in territori parmense, da giovedì 4 a sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, in campo ben 118 squadre provenienti da tutta Italia e alcune anche dall’estero.

Daranno vita alla bellezza di 286 partite, che si giocheranno su ben 19 campi sintetici, che vedranno protagonisti gli atleti nati dal 2007 fino a quello del 2015, oltre ai ragazzi di tre squadre “Special”, tra cui quelli della Reggiana, che giocheranno un torneo a parte-

Al torneo, oltre agli Esordienti 2012 e 2013 della Reggiana e alla squadra Special granata, prenderanno parte anche tante big, come Juventus, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Parma, Modena, Cremonese e Atalanta.

Reggio Calcio e ViaEmilia manderanno in campo gli Esordienti 2012.

Sabato 6 allo stadio Lanfranchi di Parma, al pomeriggio, avranno luogo le finali di ogni categoria.