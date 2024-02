Reggiana Ternana 0-2: il ruggito delle Fere

Terni, 17 febbraio 2024 _ Colpaccio della Ternana che in trasferta batte la Reggiana e si rilancia in chiave salvezza. Dopo la beffa del pari interno con lo Spezia al 95°, le Fere di mister Breda reagiscono e conquistano con pieno merito tre punti d’oro a Reggio Emilia contro un team, quello guidato da mister Nesta, che non perdeva da sette turni.

Sgarbi al 9° porta in vantaggio le Fere con una bella conclusione dalla distanza dopo un’azione corale degli ospiti. La Ternana controlla con un costante pressing la blanda reazione dei padroni di casa e chiude in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa la Reggiana aumenta il ritmo ma i rossoverdi non rischiano praticamente nulla e anzi sfiorano il raddoppio con un tiro di Pereiro parato da Bardi. Raddoppio che arriva al 75° con il subentrato Raimondo che raccoglie l’assist di Faticanti e sigla l’ottava rete stagionale. Nel finale rigore concesso alla Reggiana e poi annullato dallo stesso arbitro, richiamato al Var.

Reggiana-Ternana 0-2, il tabellino

REGGIANA (3-5-2): Bardi, Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Fiamozzi (16' st Girma), Kabashi, Bianco (33' st Cigarini sv), Pieragnolo, Antiste (16' st Blanco), Melegoni (15' st Portanova), Gondo (16' st Pettinari ). Allenatore: Nesta

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi (27' st Faticanti), Casasola, Luperini, Amatucci (27' st Dalle Mura), De Boer (35' st Labojko sv), Carboni, Pereiro (36' st Marginean sv); Favilli (20' st Raimondo). Allenatore: Breda

Arbitro: Monaldi di Macerata

Marcatori: 9’ pt Sgarbi, 30’ st Raimondo

Spettatori: 8.796, di cui 600 da Terni