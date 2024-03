Reggio Calcio. Sfide europee a Monaco

La Reggio Calcio parteciperà con ben tre squadre, una di Giovanissimi, annata 2010 e due di Esordienti, annata 2011, al torneo internazionale Uefa di Monaco di Baviera “Bayern Trophy”, rimanendo nella città teutonica dal 29 marzo al primo aprile. Alla kermesse prenderanno parte oltre 120 squadre provenienti da tutta Europa, tant’è che per l’occasione i 50 atleti biancorossi (nella foto), oltre ad avere l’opportunità di confrontarsi con i pari età di squadre provenienti da Germania, Francia, Olanda, Austria, Lussemburgo sabato e domenica, in occasione del torneo, avranno la possibilità di visitare, nella giornata di venerdì, subito dopo il loro arrivo, l’Allianz Arena, lo splendido stadio del Bayern Monaco, con una visita guidata, per poi girare la città sotto la guida di Marco Masini, organizzatore dell’evento e degli allenatori Fabio Mattioli, Vito Patti, Alessandro Borghi, Cristian Dell’Atti e Fabio Venturi. Dopo il torneo, il primo aprile, prima del rientro a Reggio, la comitiva rimarrà in centro a Monaco, mentre lunedì, dopo colazione, si trasferirà a Dachau per visitare il primo campo di concentramento creato dai nazisti nel 1933, originariamente pensato per i prigionieri politici, poi divenuto la pietra miliare per la creazione di altri campi di concentramento finalizzati al genocidio di milioni di ebrei nella seconda guerra mondiale. "Abbiamo scelto questo programma - spiega Masini - per unire alla parte ludico-sportiva un percorso storico-culturale sugli orrori della guerra".