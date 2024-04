Remole conquista la C1. Che sfida col Casentino

Il Calcio a 5 Remole approda in serie C1 regionale. Si è infatti concluso 11 a 2 in favore dei padroni di casa il match tra Calcio a 5 Remole e A.S.D. Calcio 5 Casentino, giocatosi alla palestra Balducci e valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Calcio a 5, categoria C2. Un risultato che porta la società ad un traguardo storico, spalandando le porte della C1 regionale. Promozione conquistata dopo due stagioni in cui il Calcio a 5 Remole ha saputo selezionare e crescere ragazzi prevalentemente del territorio. In tutto 71 punti ottenuti su 75 disponibili, primato in classifica ed - anche - miglior difesa e miglior attacco del proprio girone.

Prossima tappa, la qualificazione alle final four di Coppa Toscana, che si svolgeranno il 19 ed il 21 aprile a Prato e che potrebbero portare al club pontassievese un’incredibile fine stagione con una doppietta coppa-campionato. Oltre a questo importante traguardo sportivo, la società ha anche portato avanti un lavoro incessante anche sul sociale, promuovendo ogni anno il torneo di solidarietà disAmabili che la stessa società promuove e che ogni anno sostiene l’associazione "Un calcio per tutti onlus" e il suo progetto di Calcio adattato e integrativo per bambini e bambine con disabilità motorie e intellettive medio-gravi.

Leonardo Bartoletti