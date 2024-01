Renate, addio anche a Bianchimano. Altro cambio in attacco: c’è Pinzauti

A questo punto è chiaro cosa, secondo Oscar Magoni e la società, non abbia funzionato più di tutto nel girone di andata del Renate. L’attacco. Dopo l’addio di Maletic (sceso in D al Cjarlins Muzane) è arrivato anche quello di Andrea Bianchimano che secondo i piani estivi doveva essere il bomber designato, il centro-boa del reparto offensivo nerazzurro, possibilmente il nuovo Maistrello per intenderci. Le cose non hanno funzionato nonostante la fiducia riposta in lui sotto forma di opzione anche per la stagione 2024/25. L’arrivo in Brianza già infortunato, il non velocissimo recupero, poi il gol nella stessa partita del secondo infortunio e ora la cessione a titolo definitivo all’Olbia. In Sardegna Bianchimano firma un contratto fino a giugno 2025; per lui c’è subito il derby con la Torres. Le recenti esclusioni avevano lasciato intendere che il 27enne non rientrasse nel progetto di Alberto Colombo e così è stato.

Al suo posto arriva in prestito – e questa è notizia di ieri pomeriggio – Lorenzo Pinzauti, 29 anni, toscano di Fiesole, che dopo essere finito ai margini a Lecco (solo 2 apparizioni e 69 minuti in tutto in questa stagione per lui in Serie B), ritorna nella sua categoria per dar man forte a un reparto completato dagli ultimi arrivi Paudice, Bocalon oltre all’unico “sopravvissuto” Sorrentino. Da valutare le posizioni di Rolando e Procaccio che sempre con Colombo, nel suo nuovo 3-5-2, stanno trovando meno spazio. Pinzauti finisce il settore giovanile tra Prato e Pontedera, fa il suo esordio tra i grandi in serie D giocando tre buone annate al Jolly e Montemurlo (oltre 100 gare e 26 reti), poi sale in C dove difenderà i colori di Tuttocuoio, Pontedera, Novara, Teramo, nel 21/22 la Pistoiese (34/5) e poi la vittoria dei playoff a Lecco contribuendo con sette gol. C’è pure una novità a centrocampo in un’altra settimana di grandi movimenti dopo la prima di gennaio.

Magoni pesca dal Benevento il classe 2002 Vincenzo Alfieri, elemento formatosi nel settore giovanile dei sanniti che nel 2021 lo spedirono a fare esperienza in D al Castelnuovo Vomano (28 presenze). L’anno scorso è in Serie C alla Recanatese (34 gare e 2 reti). Il Benevento lo richiama a sé ma c’è poco spazio per lui, solo due gettoni in campionato contro Sorrento e Catania e uno in Coppa Italia da titolare contro il Giugliano.