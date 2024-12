Renate, con la Pro per fare il “salto“. I nerazzurri sono in striscia positiva ma la vittoria in casa resta un tabù

Offre spunti interessanti la sfida di questa sera (ore 20.30) nel gelo assicurato del “Mino Favini“ tra Renate e Pro Vercelli. Da una parte una squadra in salute e in netta crescita, quella di casa, che non perde da cinque turni, settima ma con le posizioni immediatamente superiori lì a pochissima distanza (il podio è a quattro lunghezze). La ciliegina sulla torta di questo buon momento sarebbe tornare alla vittoria in casa che oramai manca da tempo immemore. Contro i piemontesi l’occasione è ghiotta, ma non così semplice come potrebbe lasciare intendere la classifica visto che la Pro a fine novembre ha cambiato l’allenatore; dopo le dimissioni di Paolo Cannavaro, è stato chiamato a sostituirlo l’ex Como Marco Banchini che nella sua breve gestione ha strappato un punto a Busto Arsizio e soprattutto ha battuto al “Piola“ la Feralpi, terza. Con lui in panchina, insomma, non si è mai perso. Ma il Renate è in salute anche se per l’occasione dovrà fare a meno di uno dei suoi totem, perché sconterà proprio questa sera il suo turno di squalifica Simone Auriletto, punto di riferimento indiscusso della nuova linea a tre difensiva introdotta a partire da Trieste. Che continuerà su questa strada o per ovviare all’assenza del centrale titolare tornerà alle vecchie abitudini dello schieramento a quattro? Un interrogativo interessante che troverà risposta solo una mezz’ora prima del fischio d’inizio che sarà dato dal signor Castelleone di Napoli. L’altra assenza di un certo rilievo è quella in attacco di De Leo che non figura nella lista dei convocati. Situazione colmabile più facilmente visto l’ampio turn-over fin qui utilizzato. Difficile però si discosti dalla soluzione, ultimamente fruttuosa, che prevede Di Nolfo – match winner a Crema – immediatamente dietro uno tra Plescia e Bocalon (in foto).