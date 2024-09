Renate, con Vicenza sarà big match. Mister Vecchi: "Sono liberi di testa"

"Liberi di testa". Così ha definito il Renate primo in classifica Stefano Vecchi, l’allenatore del Vicenza che questa sera ospiterà i nerazzurri in quello che a tutti gli effetti è il big-match del girone A di Serie C del primo turno infrasettimanale dell’anno. Primo e imbattuto l’undici brianzolo protagonista fin qui di un incredibile percorso netto (5 partite, 5 vittorie), terza e anch’essa imbattuta, ma con un paio di pareggi in più, la formazione biancorossa che sta comunque rispettando il suo ruolo da favorita. Sono il Renate e il Padova che, forse, stanno esagerando. A proposito, anche il Padova giocherà in serata alle 20.45 il derby contro la Virtus Verona così da avere, per tutte, già una situazione chiara un’ora prima della mezzanotte. Liberi di testa, ma anche "meritatamente primi, efficaci e concreti". Il quadro che Vecchi fa della capolista a sorpresa, attesa dal secondo viaggio in Veneto nel giro di quattro giorni dopo il blitz di Verona di venerdì.

La sensazione è che Luciano Foschi chiederà ai suoi di giocare la stessa partita di sempre, indipendentemente dal blasone degli avversari. È quasi certo che un po’ di turn-over lo farà vista la vicinanza dei due impegni, anche se il Renate avrà il vantaggio di 24 ore in più di recupero avendo il Vicenza giocato a Sesto contro l’Alcione di sabato. Proviamo a ipotizzare una formazione con Nobile ovviamente confermato tra i pali, Anghileri e Riviera sulle due corsie e Eleuteri (al posto di Pellizzari) e il match winner di Verona Auriletto al centro. In mezzo al campo si aprono tante soluzioni anche se Foschi inizia ad avere tante certezze a partire da Delcarro, Bonetti nel ruolo di playmaker mentre come mezzala potrebbe partire un giocatore più offensivo come Siega. Di Nolfo o Mazzaroppi dietro le punte, mentre davanti Bocalon e De Leo sono i favoriti. Tra i padroni di casa mancherà lo squalificato Greco ma recupera Sandon. Arbitra Mirabella di Napoli.