Renate insegue il record di vittorie. Scontro al vertice con la Giana

Non era mai accaduto prima d’ora, da quando è in Serie C, che il Renate avesse vinto le prime tre partite di campionato. E stiamo parlando di 14 stagioni ininterrotte. Riuscì qualcosa del genere a Roberto Cevoli - passato di recente agli onori delle cronache per la vittoria storica del suo San Marino contro il Liechtenstein - che risultò imbattuto ma collezionò “solo“ 7 punti (due vittorie e un pareggio) nel 2017/18. Adesso l’obiettivo è allungare questo record. Contro la Giana stasera inizia la serie di quattro partite di fila alle 20.45, incluso il turno infrasettimanale di martedì 24 a Vicenza. Serve un Renate “bello di notte“ per spiccare il volo e rendere questo inizio indimenticabile. Ma attenzione alla Giana, anch’essa imbattuta.

Capitolo formazione. Questi primi perfetti 270 minuti hanno inevitabilmente fornito importanti suggerimenti a mister Foschi per scegliere un undici titolare su cui puntare. E sui primi cinque nomi, a meno di clamorosi imprevisti, le certezze sono incrollabili. Il riferimento è all’estremo difensore Tommaso Nobili e alla linea difensiva composta da Anghileri a destra, Riviera a sinistra anche se nell’ultima occasione ha concesso fiducia a Regonesi che però non risulta tra i convocati, Auriletto e Spedalieri inespugnabili centrali. Dal centrocampo in su Foschi ha operato il maggior numero di operazioni ricevendo comunque, sul fronte della compattezza, sempre risposte importanti. Con Calì che torna a disposizione e con Siega abile e arruolabile fin dal primo minuto le opzioni crescono anche se i vari Delcarro, Vassallo in mezzo e Mazzaroppi hanno sempre risposto presente. Davanti, l’intoccabile oggi è sicuramente Di Nolfo, poi tutto può essere; ad esempio a Sesto è partito con Bocalon punto di riferimento centrale e De Leo inserendo però nel corso della ripresa i vari Plescia, Ghezzi ed Egharevba. Al “Mino Favini“ arbitra Tropiano di Bari.