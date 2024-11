Renate, sfida a scacchi. Foschi mescola le carte. Trento prova a decifrare

C’è un nuovo punto interrogativo, una nuova domanda da porsi alla vigilia delle partite del Renate. Da Trieste in poi. Non più quali saranno gli attaccanti dopo il tourbillon di scelte fin qui adottate da Foschi per quanto riguarda l’undici titolare. Bensì, quale schema tattico adotterà il tecnico di Albano Laziale dopo che, a sorpresa, al “Nereo Rocco“ si è presentato con una inedita difesa a tre e il 3-5-2 come schema. Una soluzione che ha stupito i più e che nella successiva conferenza stampa ha spiegato lcome una mossa introdotta per avere più soluzioni. Contro il Trento confermerà le scelte di otto giorni fa o tornerà alla tradizione?

Se lo è chiesto anche mister Tabbiani nella conferenza stampa del pre-partita. L’ex allenatore del Fiorenzuola ha iniziato il suo intervento proprio parlando di questo "trasformismo" foschiano indicando nella impossibilità di scoprire quale sarà il modulo la principale difficoltà. Ipotizziamo, vista anche la vittoria contro la Triestina che i nerazzurri ripropongano oggi alle 17.30 a Meda la difesa dispari con Spedalieri, Auriletto e Pellizzari. Sulla corsia destra vedremo se ci sarà il ritorno di Anghileri (nella foto) al posto dell’adattato Siega visto l’altro venerdì con Riviera a spingere sulla mancina. In mezzo Delcarro, Vassallo e Mazzaroppi (oppure Siega). Poi davanti è come giocare alla roulette per azzeccare le scelte. De Leo e Plescia partono (forse) favoriti. Qualche problema in più per Tabbiani che non avrà Disanto e Giannotti. Ma da quelle parti si viaggia sulle ali dell’entusiasmo perché perso all’esordio col super Padova, poi si è sempre vinto o pareggiato e a oggi la striscia positiva dei gialloblù è arrivata a 15, che vale il quarto posto dietro il trio di big del girone A. Arbitra Totaro di Lecce.