Renate, voglia di riscatto. Pantere sotto il Resegone

Dopo le cinque vittorie consecutive, una sconfitta a Vicenza (contro una squadra in grande spolvero) ci può stare, magari un po’ meno perdere 2-0 in casa contro l’AlbinoLeffe giocando male, ma portare a tre il conto dei ko non ci sta più. Per questo il Renate è chiamato a tornare immediatamente sulla retta via questa sera nella trasferta logisticamente più agevole dell’anno in quel di Lecco, quasi di più del classico trasferimento a Meda, sede dei match casalinghi delle pantere dal primo anno di Serie C. Ma di facile questo impegno ha solo il viaggio perché una volta raggiunto il Colombo-Gianetti le cose si complicano; i padroni di casa (che han vinto due delle ultime tre partite ma perso proprio nel weekend a Vercelli in maniera bruciante), a conti fatti, oggi sono a -3 dal Renate per una classifica che nelle parti alte si è notevolmente compattata.

Poi vincere all’ombra del Resegone non è semplice per nessuno anche se al Renate negli ultimi cinque anni è successo due volte; nel 2021 resta negli annali la tripletta di Galuppini per il 3-2 finale, c’è ancora lo zampino dell’attuale attaccante del Mantova (più Guglielmotti) nel 2-0 con cui le pantere sbancarono nel 2019. Il grande ex di turno è proprio Luciano Foschi che nella primavera del 2023 guidò il Lecco alla promozione in Serie B; stasera sarà accolto dagli applausi. Intanto oggi però deve dipanare qualche dubbio per schierare l’undici di partenza anti-Lecco. Non ce ne sono per quanto riguarda Tommaso Nobile tra i pali (nella foto Peruzzetto), nemmeno per la difesa con Anghileri e Riviera sulle corsie esterne e Spedalieri e Auriletto centrali. Qualcuno in più a centrocampo dove Calì non risulta ancora tra i convocati e Siega non sarebbe al top.

Vassallo in mezzo da playmaker con Delcarro e Mazzaroppi a supporto è qualcosa di più di una ipotesi. Di Nolfo dietro le punte, sì, ma quali? De Leo e Bocalon partono favoriti. Nelle fila del Lecco c’è grossa curiosità per capire se mister Baldini darà minutaggio ad Artur Ionita; il giocatore moldavo ha firmato lunedì, si è allenato col gruppo ma è indietro nella condizione atletica. Fuori Marrone, in dubbio Lepore, Frigerio e Beghetto. Arbitra il signor Andreano di Prato. La gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport e Now, calcio d’inizio alle 20.30.