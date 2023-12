Renzoni soddisfatto a metà: "Dovevamo vincere noi"

Al rientro dal campo Vis nel complesso soddisfatta per la prestazione. Mister Renzoni sulla panchina della Vis al posto di Banchieri commenta così il pari con la Juventus: "Usciamo fuori da questa partita contro la Juventus con due sentimenti. Uno è quello della consapevolezza che siamo forti e anche però il rammarico che dovevamo vincere la partita, perché abbiamo avuto tante occasioni e purtroppo noi non abbiamo concretizzato. Ma siamo anche consapevoli che dobbiamo andare avanti con il nostro percorso, con il lavoro, l’umiltà, la determinazione, perché siamo una squadra forte, compatta, unita e da qui dobbiamo ripartire. Per il ritorno con la finestra di mercato che si apre per noi i punti varranno doppio, ma abbiamo una buona base di partenza per continuare il nostro lavoro".

Sull’1-1: "C’è comunque rimpianto, perché siamo partiti bene, abbiamo preparato bene in settimana la partita, è andata bene così, però abbiamo avuto tante occasioni non concretizzate. Bravi i ragazzi però dovevano avere più cattiveria".

Sul voto alla fine del girone di andata: "Noi adesso abbiamo questi punti. Diciamo che il voto alla fine del girone di andata è sufficiente, possiamo fare di più sicuramente, forse siamo anche un po’ più della sufficienza, ma dobbiamo arrivare all’ottimale".

E puntualizza: "Siamo una squadra nuova, una squadra giovane, però con dei giocatori più grandi che ci danno esperienza. Ci sono voluti tre, quattro mesi per potere iniziare a concretizzare a fare vedere il nostro lavoro che piano piano, giorno dopo giorno sta migliorando. Il nostro è un lavoro in divenire. Il nostro obiettivo è la salvezza".

La parola passa a mister Brambilla, allenatore della squadra di casa: "Abbiamo dato tanto nella scorsa partita, a livello mentale e fisico, avevamo preventivato che non sarebbe stato facile; è stato un match che è andato a fiammate, un pareggio giusto, chiunque avrebbe potuto vincerla. Peccato per l’episodio del gol, comunque ci mettiamo alle spalle un dicembre faticoso, abbiamo la sosta per ripartire nel modo migliore".

Interviene anche il difensore biancorosso Rossoni che dice: "Dopo essere stato fuori per infortunio per alcuni mesi è stata una bella sensazione, mi sono trovato bene. Non sono ancora proprio al top comunque è andata benissimo così".

Sul risultato: "Ci è mancato quel pizzico di cattiveria sotto porta".

Il bilancio al giro di boa: "Questa prima parte di campionato ci ha permesso di capire un po’ come è la situazione. Possiamo prendere però tante cose positive dal girone di andata". E chiude: "Siamo tutti focalizzati su un obiettivo: la salvezza. Poi eventualmente si vedrà".

