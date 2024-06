Respinto il ricorso del Forlì. Il Ravenna pensa al closing

Il Collegio di Garanzia del Coni ha dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato dal Forlì per il ‘caso Cecotti’. E ora il Ravenna spera solo nel ripescaggio in C. Dopo aver ‘preso il palo’ sia in primo che in secondo grado – rigettati entrambi i reclami con cui il Forlì chiedeva la vittoria a tavolino della partita persa 2-1 contro il Carpi per l’utilizzo da parte degli emiliani del giocatore Cecotti, che non avrebbe scontato un turno di squalifica –, la società incassa la bocciatura anche da parte dell’organo di giustizia sportiva di ultimo grado. Una decisione che manda in fumo le già flebilissime speranze biancorosse di un clamoroso ribaltone, sebbene ampiamente annunciata alla luce del mancato accoglimento delle istanze cautelari avanzate a suo tempo dal Forlì e finalizzate a congelare i playoff (poi invece regolarmente disputati e vinti dal Ravenna) in attesa della sentenza. Niente da fare per i bizantini, spettatori interessati, che si erano costituti in giudizio a rimorchio e ai quali adesso non resta che confidare in un eventuale ripescaggio in serie C. Il Ravenna ora ha la testa al passaggio della società a Ignazio Cipriani.

Marco Lombardi