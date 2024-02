RETE DI TESTA. Gol dell’ex, Chornopyschuk condanna l’Aurora. Seconda vittoria di fila e terzo posto per il Trodica

TRODICA

1

AURORA TREIA

0

TRODICA: Battistelli, Ciccalè, Stortini; Monserrat, Berrettoni, Romagnoli (15’st Ciccarelli); Titone, Emiliozzi (25’st Moriconi), Pampano, Chornopyschuk (30’st De Martino), Panichelli (16’st Catinari). All. Buratti.

AURORA TREIA: Frascarelli, Marchetti (19’st Vicomandi), Cervigni; Petruzzelli (37’st Fratini), Armellini, Filacaro (29’st Capponi); Massimi, Ghannaoui (43’st Prenna), Andreucci, Pucci, Ferreyra All. Moretti.

Arbitro: Falgiani di Ascoli.

Rete: 25’ Chornopyschuk.

Note: ammoniti Ghannaoui, Emiliozzi, Panichelli, Cervigni; recupero 0’ e 4’.

La rete dell’ex, puntuale legge non scritta nel calcio, condanna l’Aurora a Villa San Filippo e rilancia le quotazioni del Trodica. Per i biancocelesti vittoria strameritata e la seconda affermazione di fila vale la risalita al terzo posto in graduatoria. L’1-0 di contro interrompe a 3 la serie di risultati positivi degli ospiti che restano in 13esima posizione, ora insidiati pure dall’Appignanese. La rete di testa di Chornopyschuk, al terzo centro in due settimane, suggella l’avvio migliore del team di Buratti e incanala l’incontro sangiustese che, nella ripresa, proseguirà in bilico solo per le parate del bravo Frascarelli.