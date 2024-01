Reti inviolate. Mister Chezzi debutta con un pari. Il Castelfranco chiude in nove

la Pieve

LA PIEVE: Fiorito, Lo Bello, Belfakir, Bellentani, Gobbi, Barbati, Quitadamo (87’ Lupusor), Cehu, Cheli (66’ Bojardi), Rizzo (65’ Guerzoni), Diallo. A disp.: Ortensi, Acquafresca, Boriani, Margotta, Rizzi, Pederzani. All. Chezzi

V. CASTELFRANCO: Cavallini, Pepe (55’ Zironi), Marconi, Timperio, Laruccia, Palmiero, Mantovani (64’ Barbolini), Nait, Bertetti, Giordano, Caselli (55’ Ferrara). A disp.: Gibertini, Casarano, Ceccarelli, Cantarello, Di Marcello, Barani. All. Cattani

Arbitro: De Robertis di Bologna

Note: espulsi all’81’ Zironi, all’86’ Ferrara e mister Cattani.

Ammoniti: Cheli, Marconi, mister Cattani, Ferrara, Nait, Guerzoni, Gobbi, Barbati, Giordano

Tre rossi (tutti per il Castelfranco) ma nessun gol fra La Pieve e Virtus, con mister Marcello Chezzi che prende un punto prezioso al debutto e i biancogialli che vedono scappare via la Cittadella a +8. Al 7’ da corner ci prova Caselli da due passi ma è Gobbi a salvare sulla linea. Al 32’ Rizzo conclude da posizione ravvicinata ma Cavallini si supera e devia in angolo. Al 42’ Mantovani la mette al centro ma Fiorito legge bene e anticipa Bertetti. Al 44’ Bertetti controlla in area e conclude ma Fiorito con un grande intervento dice di no. Nella ripresa al 52’ punizione di Giordano, respinge in tuffo Fiorito. Al 71’ colpo di testa di Timperio alto. Al 79’ tiro al volo di Barbolini che sfiora il palo. All’81’ rosso diretto a Zironi per reazione.

All’84’ tiro da fuori di Quitadamo, para Cavallini. All’85’ Ferrara (poco dopo espulso) prova a superare Fiorito sulla sinistra ma l’estremo difensore lo ferma in uscita.