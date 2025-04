Riccardo Belluomini confermato alla guida della Torrelaghese per la stagione 2025/26

Riccardo Belluomini rimane alla guida della Torrelaghese in Prima categoria anche nella prossima stagione calcistica 2025/26. L’emergente tecnico torrelaghese classe ’77, che da giocatore è stato un grande attaccante, si è guadagnato con il lavoro sul campo questa permanenza... che non era scontata, dato che diverse società dei dintorni hanno messo gli occhi su di lui. Belluomini ha prodotto buon gioco, con idee tattiche “semplici“ ma molto interessanti. Ha portato risultati, con la squadra piazzatasi al 6° posto dopo esser stata in lotta per i playoff (il 5° posto, dove è arrivato il Romagnano del viareggino Massimiliano Bucci, tuttavia non avrebbe dato accesso in griglia vista l’ampia forbice di punti dalla seconda Corsagna). Ma soprattutto Belluomini è stato capace di dare in fretta una bella identità ad una squadra costruita comunque con elementi validi in ogni reparto del campo, che lui ha saputo valorizzare: uno su tutti la seconda punta Saviozzi (autore di ben 17 reti!). I complimenti per l’annata gialloviola sono così da estendere a tutta la società, che ha agito bene nell’allestimento della rosa.

La dirigenza della Torrelaghese con Mauro Lucarelli, Massimo Ramacciotti, Alessandro Benedetti e Alfredo ’Dedo’ Cordoni non ha avuto dubbi nel rinnovare la fiducia a Belluomini, che era alla sua prima esperienza come capo allenatore dopo aver collezionato esperienze da secondo in passato, a Capezzano.

Simone Ferro