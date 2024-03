Ricciardo: "E’ stata davvero durissima. Ci mancano tre punti per il traguardo"

Un gol pesantissimo quello che ha segnato Giovanni Ricciardo (nella foto): un ‘gol da tre punti’. "E’ stata durissima – ha commentato l’attaccante bianconero –, è sembrata tutto tranne che una partita di calcio, su un campo al limite della praticabilità, con il fango che arrivava alle caviglie. Ma siamo usciti dagli spogliatoi con la giusta mentalità, da squadra forte e consapevole dei suoi mezzi, capace di adattarsi a ogni situazione. Pareggiare è stato fondamentale perché si trattava di uno scontro diretto, contro un’avversaria scorbutica e fastidiosa, al limite dell’educazione. Mi dispiace dirlo, ma certe cose nel calcio non le condivido. Ci abbiamo provato fino alla fine e siamo riusciti a ottenere un risultato fondamentale che ci tiene a più 13 dalle inseguitrici". "Sono felicissimo per la rete – ha aggiunto – : sono queste le emozioni che mi spingono a continuare a giocare: è stato bellissimo vedere i tifosi e i compagni, con cui condivido un sogno da un anno, così pieni di gioia". Un gol ancora più esaltante, per Ricciardo, considerando i minuti giocati. "No ho trovato molto spazio e un po’ mi dispiace – ha ammesso il bianconero –, ma con il tempo e l’esperienza ho imparato che far parte di un progetto implica anche determinate cose. Un giocatore può essere preferito un altro, basta ci sia rispetto. Noi ci siamo sempre rispettati, andiamo tutti in un’unica direzione e questo significa anche accettare le decisioni, perché poi l’occasione arriva". In tribuna, ieri pomeriggio al Berni, Bernardo Corradi che ha predetto la rete del bianconero. "Abbiamo un bel rapporto – ha affermato Ricciardo –. E’ una persona umile, nonostante abbia fatto la storia del calcio. E’ un esempio. Sono contento che sia venuto, mi ha portato bene: era sugli spalti anche al debutto di Borgo San Lorenzo, segnai anche allora". Con l’1-1 di ieri la Robur è riuscita a mantenere l’imbattibilità. "E’ un altro traguardo a cui teniamo particolarmente – ha commentato l’attaccante –, 27 partite senza perdere credo proprio siano un record. Proveremo a tenercelo stretto fino alla fine". Intanto la Serie D adesso è davvero vicina. "Ci mancano gli ultimi tre punti, a questo punto dipende soltanto da noi. Poi avremo tutto il tempo di festeggiare e lo faremo tanto, perché la promozione sarà il coronamento di una stagione fatta di sacrificio, per tutti, noi, tifosi, stampa, città". Ricciardo è uno specialista delle promozioni. "Ne ho fatte sei – ha chiuso il bianconero – sette con questa, anche se ancora preferisco non parlarne; tutte dalla D alla C, tranne una dalla C2 alla C1".

Angela Gorellini