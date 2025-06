Riconfermati Samb, resta anche Battista. Ora manca solo Chiatante per chiudere

Nazzareno Battista resta alla Samb. Dopo il rinnovo di Simone Paolini che ha firmato fino al giugno 2027, è arrivato anche quello dell’esterno d’attacco che si lega alla Samb fino al giugno 2026. Per Battista alla sua prima esperienza tra i professionisti dopo il settore giovanile col Pescara, già 63 presenze, 8 gol e 16 assist nei due campionati con il club del Riviera delle Palme. Uno dei beniamini del pubblico che ha sempre onorato al massimo la maglia rossoblù. Palladini fa molto affidamento sulle sue qualità tecniche per scardinare le difese avversarie. Manca ora solo Chiatante per chiudere il cerchio dei riconfermati. Il terzino pugliese firmerà un contratto biennale. Classe 2004 rientra tra il novero di coloro che permettono alle società di incassare denaro con il minutaggio. L’obiettivo del club del Riviera delle Palme è quello di consolidarsi nel professionismo puntando su un organico giovane integrato da elementi di provata affidabilità per la Serie C. Insomma senza svenarsi sotto il profilo economico, ma allo stesso tempo per regalare le giuste soddisfazioni alla sua tifoseria. Andare più in là di una tranquilla salvezza sarebbe sì un sogno da realizzare, ma sarà fondamentale che tutti capiscano che ad oggi il primo obiettivo della Samb è quello di conservare la categoria, il professionismo tanto agognato e che mancava da quattro anni dopo l’ennesimo tracollo economico. Cosa da evitare ad ogni costo, soprattutto dopo avere ritrovato l’entusiasmo della piazza. E pian piano la Samb inizia a prendere forma, in attesa sempre dei sostituti di Gennari e Battista. Per il ruolo di centrale difensivo sembra essersi arenata l’operazione che porta a Alessandro Dalmazzi del Lumezzane. Le alternative sono rappresentate da Cristian Shiba del Sud Tirol e Thiago Menna del Teramo. Per il centrocampo c’è sempre Vicenzo Alfieri. Il procuratore del calciatore la prossima settimana si incontrerà con il Benevento per arrivare alla risoluzione del contratto con il club sannita. Una volta effettuata quest’operazione, Alfieri firmerà per la Samb. Praticamente definito anche l’arrivo del 2006 Riccardo Vesprini che è stato svincolato d’ufficio dopo la cancellazione della Spal, società di appartenenza del calciatore, dalla Serie C. Per completare il reparto arretrato il diesse Stefano De Angelis è alla ricerca di un terzino sinistro under che possa alternarsi con il riconfermato Paolini. Il nome più gettonato è quello del 2005 Alessandro Milani della Lazio Primavera (32 presenze, tre gol e cinque assist con la formazione biancoazzurra). Per il reparto avanzato il sogno proibito resta sempre Michele Emmausso del Foggia. L’attaccante è in scadenza di contratto con il club pugliese, ma vanta numerosi estimatori.

Benedetto Marinangeli