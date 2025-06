Mattia Gennari lascia la Samb: futuro alla Pistoiese?

"Emozioni che rimangono per sempre", queste le parole in un post sui social di Mattia Gennari dopo l’addio alla Samb, corredate con una foto della festa in piazza San Giovanni Battista. Il 33enne centrale lascia il club rivierasco dopo una sola stagione con un bilancio di 35 presenze e 2 gol. Ma è stato anche protagonista di ottime prestazioni. Un vero e proprio leader sia in campo che nello spogliatoio. Purtroppo tra le parti non è stato trovato l’accordo per il rinnovo e quindi ecco il naturale divorzio.

Gennari da tempo, è nel mirino della Pistoiese, società che al momento sembra essere in pole position e che punta a vincere il prossimo campionato di Serie D. Con la conferma di Pezzola e di Zini la difesa della Samb sta prendendo forma. Manca un altro centrale di categoria anche perché Palladini potrebbe impiegare Zini nel ruolo di terzino. Posizione che ha ricoperto con ottimi risultati nello scorso campionato. Con Zini e Zoboletti ed eventualmente Chiatante (il classe 2004 è prossimo a firmare il contratto), la corsia destra difensiva sembra già al completo. Manca ad oggi chi affiancherà Leonardo Pezzola al centro.

Il nome più gettonato è quello di Alessandro Dalmazzi del Lumezzane. Un calciatore che il diesse De Angelis conosce molto bene per averlo avuto alle sue dipendenze a Notaresco e Campobasso. Però Dalmazzi è ancora contrattualizzato con il club della Val Trompia (scadenza giugno 2027) e quindi è un’operazione tutta in salita. Saltato anche il ritorno di Mirko Miceli che ha rinnovato con il Monopoli. Ecco quindi che De Angelis si sta attivando per chiudere al più presto questo tassello mancante.

La Samb è poi sempre alla ricerca del sostituto di Luca Guadalupi passato al Barletta. Il nome più gettonato è sempre quello di Vincenzo Alfieri. Il centrocampista vuole vestire la maglia rossoblù ma è vincolato al Benevento fino al 2027 dove è tornato dopo il prestito alla Recanatese. Il procuratore del calciatore potrebbe chiedere al club sannito la rescissione del contratto, con la Samb che è disposta ad offrirgli un biennale. Secondo alcune indiscrezioni, poi, il club rossoblù avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Trento Mattia Sangalli. Classe 2002 è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter. Col Trento in C, ha totalizzato in tre campionati 62 presenze e due reti.

Manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Paolini e Battista e si stanno definendo anche le operazioni di spalmatura dei contratti di Candellori ed Eusepi che arriveranno al 2027 con un leggero ritocco. Il centrocampista di Castorano vanta richieste da club di C ma anche lui resterà alla Samb. Operazione già ratificata con Sabah Kerjota che resta vincolato al club del Riviera delle Palme fino al giugno 2028.

Benedetto Marinangeli