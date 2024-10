Ricorso respinto per lo sgambetto dell’allenatore. Il Subbiano si vede confermare il ko a tavolino

Niente da fare per il Subbiano, la Corte sportiva federale ha respinto il ricorso della società gialloblù che chiedeva l’omologazione dello 0-0 contro il Pontassieve e non il ko a tavolino come deciso dal giudice sportivo. I fatti si riferivano alla partita giocata in casa del Pontassieve, terminata in parità,e che vide il tecnico del Subbiano Guidotti entrare in campo per fermare un contropiede avversario. La partita era finita 0-0 ma il giudice sportivo decise per il ko a tavolino sulla base anche del ricorso del Pontassieve. Il Subbiano che nel frattempo aveva pagato una multa per il gesto del proprio allenatore si è visto infliggere il ko a tavolino, giudicato dai gialloblù come una doppia sanzione vista la multa precedente. Da qui il ricorso degli aretini, respinto. E a proposito della giustizia sportiva arriva la multa e il ko a tavolino dell’Alberoro in favore del Viciomaggio per il tesseramento irregolare di Nicola Marzi. Sempre per un tesseramento non in regola confermato il ko a tavolino del Montagnano con il Luco.