Ridolfi trascina il Viaccia: primo sorriso

VIACCIA: Cecconi, Melani, Querci, Servillo, Maiolino, Ferroni, Michelozzi, Bartolozzi, Bellucci, Ridolfi, Baldi. A disp.: Biancalani, Nocentini, Torcasso, Bashkimi, Aiello, Caca, Villani, Del Re, Vannucci. All. Giugni.

FIRENZE OVEST: Fiaschi, Marghi, Ussia, Scozzari Baio, Muho, Ciofi, Angiolini, Giannini, Marrani, Tanini, Pecchioli. A disp.: Ciappelli, Fiscella, Manetti, Fabbri, Piazza, Ermini, El Jallali, Braccesi, Taoufik. All. Angiolini.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Reti: 14’ e 89’ Ridolfi, 29’ Marghi, 62’ Ferroni, 83’ Ermini.

Emozioni e gol nell’anticipo della sesta giornata di andata del girone A di Promozione. Il Viaccia ottiene la prima vittoria in campionato imponendosi per 3-2 contro il Firenze Ovest, giocando ‘in casa’ a Le Cerbaie, vista l’indisponibilità del proprio campo sportivo e di molti altri impianti del circondario pratese, impegnati da altre partite giovanili il sabato pomeriggio. Malgrado le tante assenze in rosa, parte subito bene la formazione pratese, che trova il vantaggio dopo poco più di dieci minuti grazie al bel diagonale da fuori area del rientrante Ridolfi.

Immediata la reazione della compagine Fiorentina, che già intorno alla mezzora trova il pareggio con una gran conclusione di Marghi, bravo a convergere da destra e a battere imparabilmente Cecconi. Il primo tempo si chiude in perfetta parità con le due squadre al riposo sull’1-1. Nella ripresa la battaglia in campo continua. Al 62’sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ferroni di testa riporta avanti il Viaccia, che per lunghi tratti poi difende il vantaggio acquisito. Nel finale, all’83’, Ermini raccoglie un pallone vagante al limite sugli sviluppi di un corner per il Firenze Ovest e insacca il pareggio con un tiro (probabilmente deviato).

Sembra il finale di una gara molto equilibrata, ma i fiorentini non hanno fatto i conti col solito Ridolfi, che all’89’ conclude con freddezza una bella azione palla a terra degli uomini di Giugni, regalando la vittoria e i primi tre punti ai pratesi, che momentaneamente salgono in terzultima posizione e mettono alle spalle Lunigiana Pontremolese e Intercomunale Monsummano (in attesa delle sfide odierne).

L. M.