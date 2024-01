Rientrano Virgillito e Lischi dopo la squalifica: ufficializzato l’ingaggio del baby portiere Bianchi. Calori va a caccia del colpo contro il Cenaia. Passaggio cruciale nel cammino del Montevarchi

MONTEVARCHI

Il Montevarchi è di scena nel pisano, a Cenaia, con l’obiettivo di centrare l’intera posta in palio. La formazione rossoblù, reduce da due vittorie, due pareggi e una sconfitta a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, arriva a questo appuntamento con il morale alle stelle dopo il successo conquistato, nel turno precedente, contro il Tau Altopascio che ha fatto girare definitivamente pagina dalla trasferta di Seravezza che più di un rammarico l’aveva creato. Non sarà una gara assolutamente facile nonostante la formazione di Agostino Iacobelli occupi la penultima posizione di classifica; l’11 arancioverde deve con tutte le proprie forze cercare di ritornare al successo per sperare di poter agganciare la zona play out, i 10 miseri punti fin qui conquistati non ammettono ulteriori passi falsi e si cercherà di far leva proprio sul terreno amico, un rettangolo di gioco dalle ridotte dimensioni non buone condizioni che potrebbe, almeno sulla carta, favorire la compagine di casa. In 10 incontri disputati sono, infatti, arrivate due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte ma non si può certamente pensare a una gara totalmente in discesa per i ragazzi di Simone Calori che, rispetto a sette giorni fa, ritrovano dalle squalifiche due preziosi elementi come Lischi e il 2005 Virgillito (nella foto).

Non saranno sicuramente a disposizione Borgarello e Nannini, ancora ai box per infortunio mentre Messini e Conti restano in forte dubbio. Probabile un 3-5-2 come schieramento, uno dei moduli che più di altri è stato adottato dall’inizio della stagione. In settimana, peraltro, sarà ratificato l’ingaggio dal FollonicaGavorrano, via Atalanta, del portiere del 2005 Mattia Bianchi al posto di Spurio.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

CENAIA (4-4-2): Rossi; Rossi, Signorini, Scuderi, Papini; Simonini, Rustichelli, Tognocchi, Sanyang; Manfredi, Fontana. All. Iacobelli.

MONTEVARCHI (3-5-2-): Dainelli; Lischi, Francalanci, Quaresima; Ciofi, Bontempi, Muscas, Boiga, Virgillito; Priore, Keqi. All. Calori.

Arbitro: Sacco di Novara.