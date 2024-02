Rimini, 9 giorni con la valigia pronta. Partenza da Ancona e arrivo a Lucca

Quattro gare in dodici giorni di cui nove da passare con la valigia sempre pronta. È un Rimini che dovrà definitivamente scrollarsi il mal di trasferta quello che sabato sarà di scena ad Ancona, mercoledì della prossima settimana a Catania e la domenica successiva a Lucca. Un giro d’Italia non da poco per la squadra di Troise che mette in palio sei punti pesantissimi contro due dirette concorrenti in campionato e una finale di Coppa Italia alla quale, arrivati sin qui, nessuno vorrebbe rinunciare. Il percorso inizia sabato al Del Conero. E il Rimini nelle Marche ci arriva con un vantaggio in classifica rispetto all’Ancona di cinque punti. Trenta quelli conquistati dai marchigiani, 35 quelli messi al sicuro dai romagnoli. Che all’appuntamento ci arrivano forti di due vittorie consecutive contro Recanatese e Pontedera. Proprio quella nelle Marche della settimana scorsa, che è costata la panchina all’allenatore della Recanatese Pagliari, è stata la vittoria della rinascita riminese in viaggio. In questa stagione, infatti, il Rimini lontano da casa ha sempre zoppicato parecchio. Tanto da raccogliere soltanto le briciole (11 dei 35 punti in classifica).

Una marcia a passo lentissimo che capitan Colombi e compagni dovranno cercare di correggere per potersi tenere stretta quella zona playoff appena conquistata. E da questo punto di vista i tre punti in palio al Del Conero saranno fondamentali. Ma il problema è che l’Ancona la pensa esattamente allo stesso modo. La squadra di Colavitto in questa stagione è riuscita poche volte a trovare continuità. Più bassi che alti per una squadra che a inizio stagione era partita con tutt’altre ambizioni. Ma che oggi è in serie utile da tre turni. Che hanno portato nelle casse dei marchigiani cinque punti (un successo contro l’Olbia e gli ultimi due pareggi con Vis Pesaro e Carrarese). Anche al Del Conero negli ultimi mesi l’Ancona ha zoppicato parecchio. Una sola vittoria nelle ultime sei gare davanti ai tifosi di casa, proprio quella contro l’Olbia dell’ex tecnico riminese Marco Gaburro. A prendersi tutto il bottino nelle Marche ultimamente sono state Pontedera, Virtus Entella e Cesena. Una volta messa nel cassetto la gara contro l’Ancona, subito i biancorossi si concentreranno sul Catania e su quella semifinale di ritorno di coppa alla quale il Rimini arriva forte del gol realizzato all’andata da Lamesta il mese scorso al ’Neri’.