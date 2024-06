Rimini, assalto da Arezzo. Toscani pazzi per Lamesta

Mentre il Rimini ha dato il là al mercato estivo con il rinnovo del contratto di Gorelli, lontano (ma non troppo) dalla Romagna c’è chi ai giocatori biancorossi guarda con un certo interesse. Suggestioni estive, si dirà, ma l’Arezzo di Troise a qualche pedina ora nelle mani di mister Buscè guarda con un certo interesse. Il presidente Manzo ha alzato l’asticella del budget rispetto alla scorsa stagione e i toscani, ora nelle mani dell’ex allenatore del Rimini, puntano a qualche big. Impossibile, quindi, pensando a Morra e Lamesta, non farci un pensierino. Complicatissimo arrivare agli attaccanti biancorossi. Un po’ perché sono sotto contratto con il club di Piazzale del Popolo, ma soprattutto perché fanno gola a molti. Anche in categoria superiore. Un tentativo comunque, assicurano dalla Toscana, l’Arezzo lo farà. Senza dimenticare che nella lista dei desideri potrebbe rientrare anche Megelaitis, un fedelissimo di Troise.

Un giocatore che al tecnico partenopeo, nella sua avventura riminese, era piaciuto sempre tanto per la sua duttilità. Il Rimini fa muro, ovviamente, e prova a concentrarsi almeno per il momento su altro. Anche perché quella partita, quella dei ’gioielli’, presumibilmente non si giocherà subito. Il mercato è lungo e le vere trattative ancora devono realmente sbocciare. Anche perché soltanto domani sera ci sarà il vero ultimo atto della stagione, con la finale di ritorno allo Stadio dei Marmi tra Carrarese e Vicenza. Alla squadra dirigenziale della presidente Di Salvo non resta che concentrarsi su quei giocatori, in scadenza di contratto, che i biancorossi vorrebbero mettere anche sotto l’ala di mister Buscè. Il tecnico è approdato in Piazzale del Popolo ormai da una decina di giorni, ma ancora pare sia costretto al silenzio.

Da chi poi oggettivamente è difficile spiegarselo. Molto più malleabile, in questo senso, evidentemente è stato il Rimini se si considera che mister Troise (in teoria sotto contratto con i biancorossi fino alla fine di questo mese) ad Arezzo è stato presentato ai tifosi ormai più di qualche giorno fa. Ma questo è. Non resta che seguire le piste di mercato viaggiando da una parte all’altra dell’Italia. Itinerario che Di Battista e soci hanno ripetutamente seguito andando a caccia di quegli under indispensabili al progetto Rimini. E qui il lavoro da fare, rosa alla mano, di certo non manca.