Rimini attaccato su più fronti. Ora il Carpi piomba su Colombi

Pareva strano che non fosse ancora successo. Ma era scontato che il Rimini in questo caldo mercato estivo ricevesse qualche assalto anche per il proprio capitano. Sul quale ha messo gli occhi il Carpi neopromosso. E Simone Colombi il club emiliano lo conosce decisamente B. In Emilia, tra serie A e B, ci ha passato quattro stagione e mezza. In due ’mandate’, tra il 2014 e il 2019. Il Carpi cerca un portiere, sta sondando diversi profili, ma quello di Colombi sarebbe l’ideale. Considerando che il numero uno bergamasco è rimasto nel cuore dei tifosi emiliani che, dopo diversi anni di purgatorio, ora ritornano un po’ a vedere la luce. E’ chiaro che la missione emiliana in Romagna non sarà semplice. Perché il Rimini non rinuncerà a cuor leggero al proprio portiere, a quel numero uno che la scorsa stagione è stato capace in tante occasioni di salvare i biancorossi. E Colombi il Rimini potrebbe lasciarlo eventualmente soltanto per un ritorno in cadetteria. Ma il Carpi ci prova, battendo però anche altre piste nel caso in cui un ritorno di Colombi risultasse impossibile (in lizza anche il faentino Venturi di proprietà della Reggiana e la scorsa stagione alla Casertana).

Il Rimini conta di tenersi stretto il suo capitano, cosa invece più complicata pensando al suo bomber. Perché la ‘questione Morra’ è destinata a far parlare di sè ancora per giorni. Le trattative sono in una fase di stallo, attendendo di capire quale sia la volontà del giocatore piemontese al quale non mancano di certo le richieste. Il Benevento spinge forte, certo, e lo fa anche con una certa insistenza. Ma non è l’unica big della serie C ad aver fatto un pensierino a Morra. Che ha dalla sua quella clausola rescissoria sul contratto che lo rende padrone del proprio destino. Questa settimana, l’ultima prima dell’apertura ufficiale del mercato estivo, la dirigenza biancorossa conta di avere la situazione più chiara. Anche perché, eventualmente, sostituire il proprio capocannoniere richiederà un certo sforzo. Che diventerebbe doppio nel caso in cui a salutare fosse anche Davide Lamesta. Ipotesi che i tifosi del Rimini tentano di non prendere nemmeno in considerazione. Almeno per il momento. In settimana il club di Piazzale del Popolo prenderà presumibilmente una decisione definitiva anche per quel che riguarda i giocatori in scadenza di contratto. Per poi finalmente far conoscere alla piazza il nuovo tecnico Antonio Buscè che da lunedì prossimo, contratto alla mano, non sarà più l’allenatore della Vibonese, ma ufficialmente quello del Rimini.