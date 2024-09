Rimini, Buscè non è deluso: "Gara intensa, teniamo la testa alta"

"Avremmo potuto vincere, ma l’importante è essere usciti dal campo a testa alta". Almeno per ora, ad Antonio Buscè va bene così. Il pareggio all’esordio in casa del Carpi non dispiace all’allenatore del Rimini, nonostante i biancorossi per due volte non siano stati capaci di mantenere il vantaggio. "Non voglio vedere gente a testa bassa – dice pensando al rammarico dei suoi – perché i ragazzi hanno fatto veramente una buonissima partita, d’intensità e a tratti anche di un’ottima qualità". Anche se magari... "Soprattutto dopo il nostro secondo gol, avremmo dovuto gestire meglio in quell’attimo la partita. Dopo il gol del 2-1 abbiamo pensato più ad abbassarci e a difendere verso la nostra porta che a difendere verso la porta avversaria. E c’è una bella differenza. Questa è una cosa che bisogna fare fino al centesimo minuto, deve entrare in testa ai ragazzi. Perché poi vedi che vai a rallentare la pressione, ti abbassi e prendi gol lo stesso". È anche vero che, soprattutto nel primo tempo, i biancorossi hanno spesso e volentieri prestato il fianco agli emiliani, senza riuscire a uscire dalla morsa. "Abbiamo avuto quella difficoltà, ma per i meriti del Carpi – sottolinea il tecnico campano – Poi è normale che quando i nostri avversari non hanno avuto più questa pressione siamo riusciti a venire fuori, soprattutto nel secondo tempo". Ora è già il momento di guardare avanti. Perché sabato capitan Colombi e compagni debutteranno al ’Romeo Neri’, in notturna, contro la Virtus Entella, non esattamente l’ultima arrivata nel girone B.

Giudice sportivo. Prima di campionato e prima multa per il Rimini. Che dovrà pagare 500 euro per il lancio dal settore dedicato ai tifosi del Rimini al ’Cabassi’ di Carpi "sei bottigliette di plastica piene – si legge nel comunicato ufficiale – cinque bicchieri di plastica contenenti liquido, tre confezioni di Caffe Borghetti e un’asta di bandiera nel recinto di gioco, senza conseguenze". Multato anche il Carpi (700 euro), la Ternana (400 euro) e il Pescara (1.500 euro). Tra gli allenatori due turni di qualifica a Stellone della Vis Pesaro. Tra i giocatori una giornata di stop per Mondonico del Campobasso, Franchini del Gubbio e Majid del Legnago.