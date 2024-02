Rimini, ecco i terzini per Troise. Arrivano Oddi e Quacquarelli

Tre arrivi, due cessioni e un si farà. Chiusura di mercato piuttosto movimentata in casa Rimini. Con i biancorossi che all’ultimo giro di boa fanno il pieno di terzini di fascia sinistra. È il caso di Gabriele Quacquarelli, ma anche di Riccardo Oddi. Di Canosa di Puglia il primo, di Guastalla il secondo. Entrambi esterni di difesa, entrambi di fascia sinistra. Ed entrambi classe 2002. Quacquarelli la prima parte della stagione l’ha passata con addosso la maglia della Recanatese. Tredici presenze per lui nelle Marche, alla sua terza stagione a Recanati, società dalla quale il Rimini ha acquistato il cartellino del giocatore. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, nel gennaio 2021 è passato dalla Primavera del club abruzzese al Casarano in serie D dove ha avuto modo di confrontarsi per la prima volta con il calcio dei grandi. Al termine della stagione è stato acquistato dalla Recanatese collezionando in serie D 41 presenze, 2 reti e 4 assist contribuendo alla promozione della squadra in serie C. Sempre con i giallorossi, in un anno e mezzo ha totalizzato 29 presenze in serie C.

Il difensore ha firmato un contratto di apprendistato fino a giugno 2024. Nell’operazione con la Recanatese rientra anche la cessione del difensore Nicholas Allievi al club marchigiano a titolo definitivo. Poi c’è Riccardo Oddi. Come dicevamo, terzino di fascia sinistra anche lui, e pure classe 2002. Inizia la sua carriera nelle giovanili del Parma e, dopo una breve parentesi al Sassuolo, a 14 anni passa al Milan. Con i rossoneri prosegue la sua crescita sino alla Primavera. Nel 2021-2022 disputa la sua prima stagione tra i professionisti con la maglia del Trento in serie C, collezionando 18 presenze.

Nell’estate 2022 è stato acquistato dal Fiorenzuola con cui ha totalizzato 42 presenze. E dal Fiorenzuola il difensore arriva a titolo definitivo con un contratto fino al termine della stagione. E, per chiudere, ancora una cessione e un acquisto. Dopo nove presenze con addosso la maglia a scacchi, ha fatto rientro alla base il difensore Luca Stanga. Da Lecco era arrivato in prestito lo scorso mercato, al Lecco ieri il difensore è tornato. Il Rimini nella giornata di ieri ha anche ingaggiato il giovane numero uno, classe 2006, Paolo De Lucci in arrivo a titolo definitivo dal Lecce. Poi c’è il capitolo legato a Nicola Pietrangeli. Nessuna cessione al Sudtirol in questo mercato invernale. Ma il passaggio al club di Bolzano del difensore romano pare semplicemente rinviato.