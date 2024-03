Rimini fa più fatica con le ’piccole’. E la zona playoff ora è più lontana

Tre punti messi insieme nelle ultime cinque partite. Ed è con le ’piccole’, cioè con le squadre che abitano la parte destra della classifiche che il Rimini nelle ultime settimane ha perso lo sprint-playoff. I tre punti concessi al Sestri Levante, ma anche quelli consegnati a Lucchese e Spal. Senza parlare, anche perché è particolarmente doloroso farlo, quelli messi nelle mani della Fermana che, proprio grazie a quei tre punti ora non è più sola all’ultimo posto in classifica, affiancata dall’Olbia. Proprio quell’Olbia che, passate le feste pasquali, mercoledì della prossima settimana si presenterà al ’Romeo Neri’ per il recupero della 33esima di campionato. Insomma, ai biancorossi le ’piccole’ danno particolarmente fastidio. Una tendenza che, però, la squadra di Troise dovrà invertire in questa parte finale di campionato.

A partire dalla gara con l’Olbia, appunto, ma pensando alla successiva, sempre al ’Neri’, qualche giorno dopo (domenica prossima) contro la Vis Pesaro. Sardi e marchigiani non se la passano bene in classifica e questa volta il Rimini avrà il compito di non riuscire a dare fiducia a un’altra squadra in netta difficoltà. A Troise il compito di rimettere in sesto i suoi. Perché evidentemente la sconfitta di Fermo qualche scoria l’ha lasciata. Per quello che non ha offerto, ma soprattutto per come è arrivata. Il Rimini è sembrato arrendevole, pur trovandosi davanti un avversario sì affamato, ma decisamente disarmato se messo sotto pressione. La Pasqua, quindi, non è dolce per i biancorossi, ma nemmeno di riposo considerando che capitan Colombi e compagni avranno veramente poco tempo per riposare. Con il tecnico campano che scruta l’infermeria con una certa preoccupazione. Considerando che, oltre a Megelaitis, pensando al centrocampo, dopo appena venti minuti della gara in casa della Fermana, è stato costretto ad alzare bandiera bianca anche Langella. Due guai non da poco per Troise che ha ancora più di qualche giorno per monitorare la situazione infortunati. Con Pietrangeli che dovrebbe tornare regolarmente a disposizione, dopo aver superato problemi muscolari e influenza. Una buona notizia non da poco in vista di 180 minuti ravvicinati e fondamentali.