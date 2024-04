Rimini ha il proprio destino in mano. Ma occhio a Lucchese e Pineto

Gli incroci degli ultimi 180 minuti in chiave playoff e playout. Con tante squadre che si giocano, chi in un senso chi in un altro, un’intera stagione. Il Rimini guarda in alto. Agli spareggi per non retrocedere i biancorossi hanno smesso di pensarci già da qualche turno. Ma c’è il decimo posto da difendere e la corsa, quando mancano due gare al termine della regular season, è ancora decisamente aperta. Utile, in questo senso, mettere a confronto il calendario delle concorrenti. Gli ultimi due ostacoli da saltare per il Rimini sono Virtus Entella e Gubbio. I liguri vogliono chiudere il conto con la salvezza il prima possibile e, oggettivamente, a scalare posizioni con vista playoff in queste due ultime gare poco ci pensano. Il Gubbio, invece, gli spareggi promozione li ha praticamente in tasca. C’è solo la migliore posizione possibile da prendersi. Alle spalle del Rimini, e con la speranza di insidiare il decimo posto dei biancorossi, sono pronte a giocarsi il tutto per tutto Lucchese e Pineto, appaiate a quota 44, quindi a tre lunghezze dalla squadra di Troise, quando ci sono potenzialmente ancora sei punti da potersi mettere in tasca. I toscani alla penultima aspettano quella Carrarese che appena qualche giorno fa ha rifilato tre schiaffoni ai biancorossi romagnoli. Poi la trasferta di Ancona, a chiudere il cerchio, non sarà delle più semplici con i marchigiani a correre per salvare una stagione complicatissima. Gli ultimi due turni del Pineto, invece, cominciano in viaggio. E sarà un faccia a faccia con la Spal ad aprire le danze, tra qualche giorno al ’Mazza’ di Ferrara. Un duello non da poco considerando che anche gli emiliani potrebbero riuscire a rientrare in gioco per il decimo posto, resuscitati nell’ultimo periodo dal ritorno in panchina di Di Carlo. Il Pineto poi, all’ultima viaggerà in Sardegna per affrontare la Torres. Uno sguardo è utile darlo anche alla Spal che negli ultimi novanta minuti della stagione, poi, sarà anche lei in Sardegna, ma per affrontare l’Olbia. Insomma, la partita è ancora aperta. Il Rimini è pronto a giocarla avendo il vantaggio di poter essere giudice del proprio destino. Cosa non da poco per cercare di raggiungere il secondo obiettivo stagionale.