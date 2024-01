Rimini, il mercato va a rilento. Biancorossi in corsa per Catanese

Operazioni di mercato a rilento. In C sono tanti i club a caccia di ritocchi. Il Rimini viaggia con il freno a mano tirato aspettando gli under da inserire al posto giusto. Ma non solo. Un paio di terzini e un paio di giocatori di qualità da inserire in mezzo al campo. Magari mettendo in conto anche qualche altra partenza. Il treno che da Bari deve arrivare alla stazione di Rimini ha un po’ di ritardo sulla tabella di marcia. Sopra, tra i passeggeri, ci sono Filippo Faggi e Andrea Astrologo. Entrambi giovani (2003 il primo e 2002 il secondo), entrambi centrocampisti, entrambi già con una discreta esperienza in categoria. Operazioni da definire con una certa urgenza. Mai quanta il Rimini ne ha in difesa dove ormai da mesi sta facendo i salti mortali per riempire le corsie esterne. Perché le scelte iniziali non si sono rivelate azzeccate e perché poi, di mezzo, ci si sono messi anche gli infortuni. Insomma, il passato è passato, ma il presente per il momento è altrettanto preoccupante. E il futuro incerto. Allora, meglio iniziare a spingere sull’acceleratore per battere un po’ di concorrenza sugli ’obiettivi under’ che in tanti stanno cercando di centrare in questo mercato di riparazione. In Piazzale del Popolo i nomi più gettonati, ma non gli unici, sono quelli di Yuri Rocchetti della Cremonese e Cristian Fabriani (2001) della Torres, prossima avversaria del Rimini domenica. Terzino sinistro il primo, destro il secondo. Il tempo stringe e le questioni di classifica consigliano di fare in fretta. Di metterci una pezza subito. Restando in difesa gli spifferi di mercato raccontano dell’interessamento dei biancorossi per il difensore centrale del Brescia, classe 2003, Elia Maccherini Tonini. Un debuttante in serie C. Uscendo dalla sfera under la dirigenza riminese sta ’correndo’ nell’asta per Giovanni Catanese del Pontedera. Centrocampista di Reggio Calabria, 31 anni, e una lunga esperienza tra C e D. E dopo tre stagioni e mezza sembrerebbe vicino all’addio al Pontedera. Ma in pole position pare esserci l’Arezzo. Il Rimini a quanto non si dà per vinto, ma nemmeno la Virtus Entella. Sondaggio pure per l’esterno d’attacco Lorenzo Peli, di proprietà dell’Atalanta e in uscita dall’Ancona.