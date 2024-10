Rimini, il ’Neri’ deve tornare amico. Missione possibile con la Pianese

Fare diventare amico il ’Romeo Neri’. Non è un assillo quello del Rimini che oggi (ore 15) torna sul sintetico di casa per affrontare la Pianese. Ma sicuramente un cruccio sì. Perché sin qui la squadra di Buscè in Piazzale del Popolo non è riuscita a dare troppe gioie ai propri tifosi. Cosa che, al contrario, è successa spesso e volentieri in viaggio. "Ci pensavo in questi giorni al fatto che in casa facciamo un po’ più di fatica, soprattutto come risultati, però magari è il trend del momento – prova a dare e a darsi una spiegazione Antonio Buscè – Poi magari succede che si inverta la rotta, che si faccia meglio in casa e meno bene fuori casa. È il momento secondo me, forse perché in casa vuoi fare più del massimo davanti ai tuoi tifosi, davanti alla tua gente magari hai qualche responsabilità in più".

Il momento oggi è buono per invertire quella rotta. Ma occhio alla Pianese di Prosperi. "Sarebbe importante riuscire a portare a casa un bel risultato – dice l’allenatore dei biancorossi – Però affrontiamo una squadra molto organizzata, con due o tre concetti importanti. Vedendo a video qualche partita che hanno giocato, è una squadra tignosa, da prendere veramente con le molle. Non ci sono partite facili, ma quella con la Pianese è una di quelle partite in cui bisogna stare veramente attenti". Buscè anche per la decima di campionato ha le scelte non obbligate, ma quasi. I tanti infortuni muscolari stanno complicando un po’ il cammino dei biancorossi. "Per De Vitis si tratta di un problema di lieve entità – spiega – e tra qualche giorno potrà tornare in gruppo. Per quel che riguarda Cioffi, Malagrida e Chiarella la situazione è un po’ diversa perché stiamo parlando di tre giocatori un po’ particolari. Hanno tutti bisogno di lavorare in un certo modo. Bisogna curare il particolare perché sono giocatori che nel loro modo di giocare vanno a strappo, quindi il muscolo deve essere al cento per cento. Staremo attenti da ora in avanti nel gestire questi tre ragazzi perché per noi sono fondamentali". Intanto, per la gara di oggi uno dei tre tornerà in gruppo. Ed è la prima volta tra i convocati in campionato per Chiarella (foto). "È un recupero secondo noi molto, molto importante", dice Buscè.