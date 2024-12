Rimini, il nuovo inizio di De Vitis: "Questa è una squadra matura"

È pronto a buttarsi alle spalle una prima parte di stagione ’condita’ da tanti, troppi, infortuni muscolari. Alessandro De Vitis si augura che la gara con il Carpi, quella che ha chiuso il 2024 e aperto il girone di ritorno prima della sosta, abbia dato il la alla sua avventura al Rimini. Un nuovo inizio scattato con qualche rammarico. Perché quel punto conquistato contro gli emiliani grida un po’ vendetta. "Perché abbiamo interpretato davvero bene quella partita – dice De Vitis, arrivato la scorsa estate in biancorosso tornando a calcare i campi della C dopo diverse stagioni in cadetteria – Dal punto di vista dell’intensità soprattutto. Ma anche mettendoci ordine. Il Carpi è una squadra che palleggia molto bene, ma alla fine non sono mai stati pericolosi a parte quel tiro da lontano, su una ripartenza, nella quale hanno colpito il palo. Noi? Peccato per le tante occasioni non sfruttate".

D’obbligo chiedere al centrocampista prestato alla difesa come si senta dal punto di vista fisico. "Sono contento finalmente di aver dato il mio contributo – dice subito – Ho passato un paio di mesi tosti, ho sofferto nel non poter aiutare in campo i miei compagni. E ora sono felice di aver dato il mio apporto. Spero nel girone di ritorno di poter dare il mio contributo ai ragazzi. Sto bene, devo solo ritrovare un po’ la condizione". Poi De Vitis torna a pensare alle tante occasioni avute, e non sfruttate, contro la squadra di Serpini. "Dal campo ho avuto la sensazione che fosse una giornata di quelle in cui avremmo potuto giocare altri 90 minuti ma il pallone non sarebbe entrato – ammette – È andata così. Ma ripeto, la nostra è stata una prova di maturità, perché a parte la ripartenza in cui i nostri avversari hanno preso il palo non abbiamo mai rischiato. Abbiamo cercato di vincere senza frenesia, la nostra è stata una partita matura anche da quel punto di vista". E ora il meritato riposo per tutti, per godersi in famiglia le festività natalizie. Ma solo qualche giorno, perché già dalla prossima settimana mister Buscè richiamerà tutti all’ordine. C’è da iniziare a preparare la gara sul campo dell’Entella programmata per il giorno della Befana (calcio d’inizio alle 15).