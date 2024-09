Rimini in missione a Milano. Cernigoi potrebbe anche restare

Missione milanese per il Rimini. C’è una rosa da completare e i biancorossi hanno 48 ore di tempo per accaparrarsi un centrocampista. E un attaccante. Ma soltanto se Cernigoi dovesse lasciare la Romagna. Cosa che nelle ultime ore sembra meno probabile di quanto non lo sia stata da più di qualche settimana a questa parte. L’attaccante di Mantova non è mai stato convocato da mister Buscè per le gare ufficiali sin qui disputate, tra coppa e campionato. Ma non ha messo piede in campo nemmeno un minuto neanche nell’ultima amichevole estiva con la Sambenedettese, ormai quasi un mese fa. Tutto questo perché nelle intenzioni del club, più di quelle del giocatore stesso, avrebbe dovuto trovare evidentemente un’altra sistemazione. Una questione di opportunità, ma anche economica. Se si considera l’ingaggio non esattamente ’leggero’ del centravanti che la scorsa stagione, numeri alla mano, non ha soddisfatto appieno le aspettative della dirigenza. Ma, in realtà, vere e proprie offerte per Cernigoi, almeno fino a qualche giorno fa, i biancorossi non ne avevano ricevute. Tiepidi interessamenti sì (Gubbio in primis), ma nessuna trattativa realmente intavolata. Si sa, le ultime ore di mercato stuzzicano sempre gli appetiti di molti, quindi fino alla mezzanotte di domani la questione Cernigoi resterà aperta. Ma oggi, molto più di ieri, sembra possibile che l’attaccante possa continuare a vestire la maglia a scacchi anche in questo campionato.

L’obiettivo reale della dirigenza riminese, che oggi partirà per Milano, è una mezzala per completare il pacchetto di centrocampisti a disposizione di mister Buscè. E oggettivamente il debutto di Carpi ha mostrato che in quel reparto i biancorossi avrebbero bisogno di un maggiore assortimento. Una lista di ’preferiti’ c’è ormai da tempo, ma evidentemente i dirigenti di Piazzale del Popolo sin qui non sono riusciti a strappare nessun sì. Ancora tutto da decifrare il futuro di Rosini e Lombardi. Il primo pare sicuramente destinato a lasciare la compagnia, mentre per il centrocampista, appena rientrato da un infortunio e in panchina lunedì a Carpi, sono ancora in corso tutta una serie di valutazioni. Il tempo ora stringe davvero.